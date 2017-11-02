(Görüntülü Haber) Demirel 93'üncü yaş gününde mezarı başında anıldı (2)

DEMİREL\'İ ANLATTILAR



Dokuzuncu Cumhurbaşkanı merhum Süleyman Demirel, 93\'üncü doğum günü dolayısıyla Süleyman Demirel Üniversitesi\'nde anıldı. Prof. Dr. M. Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi\'nde gerçekleştirilen \"Türkiye\'de Üniversitelerin Geleceğinde Geçmişin İzleri: Süleyman Demirel\'in Üniversite Vizyonu\" adlı panelde İstanbul Aydın Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir ile gazeteci yazar Abbas Güçlü, Süleyman Demirel\'i anlattı. Törende İstiklal Marşı okundu ve daha sonra müzik dinletisi yapıldı.



\"DEVLET ADAMI OLMAK ÇOK ZORDUR\"



Prof. Dr. Eyüp Günay İsbir, Demirel ile olan hikayesini anlattı. İsbir, \"1992 yılında üniversitede rektör olarak atandığımda Başbakandı ve gerçekten bize oldukça destek veren bir devlet adamıydı. Çünkü devlet adamı olmak çok zordur. Bir takım meziyetler ister. Ve o meziyetler o şahısta toplamışsa asırlar sonra da o devlet adamlığı vasfı sebebiyle anılır\" dedi.



\"EN ÖNEMLİ SEVDASI ÜLKE SEVDASIDIR\"



Abbas Güçlü ise Demirel\'i \'Demokrasi sevdalısı ve ülke sevdalısı\' olarak tanımladı. Salonun yeteri kadar dolu olmamasından yakınan Güçlü, \"Demirel ile ilgili ne zaman bir program yapsak içeride 2 bin, dışarıda ise 3 bin olurdu\" diyerek, şunları söyledi:



\"9\'uncu Cumhurbaşkanımız Süleyman Demirel Cumhurbaşkanı ve Başbakan görevindeyken iş nedeniyle bir kaç defa görüştük ama görevi bittikten sonra Türkiye\'yi oturduk konuştuk. Bu salonu görseydi \'Ya Abbas sorun mu var salon boş\' derdi. Çünkü biz Sayın Cumhurbaşkanı ile ne zaman programlar yapsak içeride 2 bin kişi olur. Dışarıda 3 bin kişi olurdu. Programlarımız da tıklım tıklım olurdu. Türkiye\'nin gelmiş geçmiş en büyük siyasetçilerden biri olarak hep sıkıntılı olması gerekirken en rahat programlar olurdu. Gelir de \'Abbas yönetmen sensin ben konuğum ne rol verirsen, otur dersen otururum kalk dersen kalkarım\' derdi. Salon dolardı ve bundan çok keyif alırdı. Demirel\'i herkes farklı şekilde tarif ediyor. Demokrasi sevdasını ama benim son 10 yılda gördüğüm en önemli sevdası ülke sevdasıdır. Onda olan memleket sevdasını pek fazla ben diğer devlet adamlarında göremiyorum.\"



Mehmet ERÇAKIR- Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)-