(Görüntülü Haber) Demir İpek Yolu'na Türkiye'den giden ilk tren uğurlandı

Tolunay DUMAN TARSUS,(Mersin),(DHA) MERSİN\'in Tarsus İlçesi\'nde, Tarihi İpek Yolu\'nu canlandıracak \'Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattında\' Türkiye\'den ilk tren Yenice Tren İstasyonu\'ndan yola çıktı. İlçeye bağlı Yenice Mahallesi\'nden çıkan tren, Gürcistan-Azerbaycan ve Türkmenistan olmak üzere yedi gün sürecek yolculukta 4 ülkeye uğrayacak. Uğurlama törenine Vali Ali İhsan Su, Kaymakam Yüksel Ünal, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mahmut Erin, İl Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Veysi Kurt, Kazakistan Demiryolları Multimodal Taşımalar Müdürü Nurzhan Alpyspekov ile Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez katıldı. Törende konuşan Vali Su, Hem ilimiz hem ülkemiz hem dünya ticareti açısından çok önemli olan bu hat bir ay önceye kadar hizmete açılmıştı. İlk yük oradan Mersin Limanı\'na gelmişti. Bugünde buradan Bakü\'ye ve Aşkabat\'a konteyner yüklerimizi gönderiyoruz. İlk sefer olduğu için beraber olduk. Ben inanıyorum ki bundan sonrada bu ticaretimiz daha hızlı gelişecek ve çok daha seri, hızlı bir şekilde de yapılmış olacaktır dedi. Tren hakkında bilgi veren TCDD Taşımacılık Genel Müdürü Kurt, Ülkemizden Azerbaycan\'a ve Türkmenistan\'a ilk ihracat trenimizi gönderiyoruz. Başlangıç olması nedeniyle çok önemli. Treni Bakü\'ye 75-80 saatte götürmeyi planlıyoruz. Sanayicimiz ve ihracatçımız açısından bu çok önemli bir zaman dilimi. Lojistikte bu kadar kısa sürede birleştirmek ve bir yükü oraya taşıyabilmek çok önemli. Bu tren şu an yükleri itibariyle 32 tane konteyner içeriyor. Yüklerimiz içerisinde tarımsal ürünler inşaat malzemeleri olacak diye konuştu. CİDDİ BİR HACME ULAŞILACAK Arkas Lojistik Genel Müdürü Onur Göçmez ise yaptığı değerlendirmede şunları söyledi Orta Asya\'da tıkanan yük trafiği bu şekilde Türkiye ve Orta Asya arasında gidip gelecek. Tahıl ürünlerinin ve petrol kimya ürünlerinin gelmesi, giderken de hazır gıda malzemeleri ve inşaat malzemelerinin gitmesi konusunda çok ciddi bir hacme ulaşacağız. Trenin 4 gün sonunda Azerbaycan\'a, 7 gün sonra da Türkmenistan\'a varması planlanıyor. 838 kilometre uzunluğundaki hattın 76 kilometresi Türkiye\'den, 259 kilometresi Gürcistan\'dan, 503 kilometresi ise Azerbaycan\'dan geçiyor. Projenin Türkiye bölümünde 4 istasyon, 3 köprü ile 76 kilometrelik demiryolu inşa edildi. Hatla Çin\'den yola çıkan yükün Kazakistan ve Türkmenistan üzerinden Hazar Denizi ile Bakü Alat Limanı\'na, oradan da Gürcistan ve Türkiye üzerinden Avrupa\'ya taşınması öngörülüyor. İlk etapta yıllık bir milyon yolcu ve 6,5 milyon yük taşınabilecek. Taşıma kapasitesinin 2034\'e kadar 3 milyon yolcu ve 17 milyon ton yüke çıkarılması planlanıyor. Konuşmaların ardından ilk tren istasyondan uğurlandı.