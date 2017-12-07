(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivassporlu futbolcular öğrencilerle buluştu

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SÜPER Lig ekiplerinden Demir Grup Sivassporlu futbolcular Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Delvin N\'Dinga ve Mattias Bjärsmyr öğrencilerle bir araya geldi. Demir Grup Sivasspor\'un orta saha oyuncuları Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç, Delvin N\'Dinga ve defansta görev yapan Mattias Bjarsmyr kentte faaliyet gösteren Bahçeşehir Okulları 4 Eylül Sivas Kampüsü tarafından düzenlenen \'Kariyer Günler\' programı kapsamında öğrencilerle buluştu. Konferans salonunda düzenlenen programa futbolcuların yanı sıra okul kurucusu ve aynı zamanda Demir Grup Sivasspor As Başkanı Mehmet Oflaz, okul yöneticileri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. \"YABANCI SINIRINDA AYRIMCILIK YAPIYORLAR\" Okulda öğrencilerle buluşmaktan memnun olduklarını dile getiren kırmızı beyazlı futbolcular öğrencilerin sorularını yanıtladı. Futbolcular öğrencilerin pazar günü oynanacak Başakşehir maçı ile ilgili sorularına sahadan galibiyetle ayrılmak istediklerini söyledi. Bir öğrencinin \'Türkiye\'de yabancı sınırı ile ilgili düşünceleriniz nedir\' sorusuna Emre Kılınç, \"Bizim kulübümüzde bu pek hissedilmedi. Ama diğer arkadaşlarımızdan duyduklarımız iki insan arasında, yabancı ve Türk futbolcu arasında bazı kulüplerde ayrımcılık yapıyorlar. Bunun bazı sıkıntıları oluyor. Federasyon bakımından da bazı sıkıntılar var. İnşallah bunlar yakın zamanda düzelecektir. Üzerimizde bir baskı yoktur. Sonuçta hepimizin bir yeteneği var. Yabancı sınırıyla ilgili bizim bir sıkıntımız yoktur.\" dedi. Aynı soruya Mert Hakan Yandaş ise, \"Sivasspor\'un yabancı kuralı ve Türk oyunculara bakış açısı ülkedeki kulüplerden daha farklı. Gördüğünüz gibi de hak eden arkadaşlarımız oynuyor. Biz de süre buluyoruz diye düşünüyorum. O yüzden bu kulüpte öyle bir sıkıntı çekmiyoruz ama Türkiye\'de böyle bir sıkıntının olduğunu düşünüyorum.\" dedi. \"BEŞİKTAŞ\'TA OYNAMAK İSTERİM\" Programda bir öğrencinin Demir Grup Sivasspor\'un \'Türkiye\'de dört büyük takımdan hangisinde oynamak istersin\' sorusuna N\'dinga, \"Fransa\'da oynadığım dönemde üç dört sene Galatasaray benimle ilgilendi. Beni transfer etmek istediler. Ama o zaman çok sıcak bakmıyordum. Geçen sene de benimle ilgileniyorlardı. Ama ben Sivasspor\'a geldim. Sivasspor benim tercihim oldu. Ama bana sorarsanız Türkiye\'de tabi ki Beşiktaş\'ta oynamak isterim.\" cevabını verdi. Program sonunda futbolcular öğrencilerle fotoğraf çektirdi.