(Görüntülü Haber) Demir Grup Sivasspor - Gençlerbirliği maçının ardından (1)

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) DEMİR Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, maçın planladıkları gibi geçtiğini belirterek, \"İnanılmaz bir sezon geçirdik\" dedi. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özet ise, \"Son maça kadar şansımızı kovalayacağız\" diye konuştu. 1-0 biten karşılaşma sonrasında değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, \"Rakibin 5\'li savunma yapacağını düşünüyorduk. Planladığımız gibi oldu. Böyle savunma yapan takımlara pozisyon bulmak zor oluyor. Pozisyon bulmaya başladık, golü bulduk. Sonrasında net pozisyonlar var. Tabi rakibin ligdeki bulunduğu konumu nedeni ile biraz daha hareketli bir ikinci yarı yaşamalarını bekliyorduk. Onlar da uzaktan atılan uzun toplarla etkili olmaya çalıştı. Futbol bu. Rahmetli İlhan Cavcav ile Türkiye kupamız vardı birlikte takımın kazandığı. Onun sezonunda keşke Gençlerbirliği buralarda olmasa diye düşünüyor insan. İnşallah bundan sonraki maçlarda herkes performansını yükseltir. Onlarda hak ettiği yerde bu ligi bitirirler. Yemen Ekşioğlu bizim camianın insanıydı, birlikte yaşadık çok güzel günlerimiz geçti, iyi bir insandı. Allah rahmet eylesin\" dedi. İnanılmaz bir sezon yaşadıklarını ifade eden Aybaba, \"Biz takım halinde çıkıyoruz mücadele ediyoruz. İyi şeyler yapmaya çalışıyoruz. Futbolu çirkinleştirmiyoruz. Hep oyun içinde kalıyoruz. İlk yarı seyirciler biraz tempo tutu, takımın coşkusuna katıldı. Takımın temposu düşünce taraftarın da temposu düşüyor. Islıklamaya başladılar. İnanılmaz bir sezon geçiriyor bu takım, bu yönetim, bu şehir. İçeride bir maçımız kaldı. O maçımızı da daha kalabalık bir seyirci önünde oynayıp sezonu taçlandırırız\" diye konuştu. ÖZAT: \"SON MAÇA KADAR ŞANSIMIZI KOVALAYACAĞIZ\" Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ise, ev sahibi takıma misafirperverliği için teşekkür ederek, \"Deplasmanda kazanmanız lazım, kazanmanız için de girdiğiniz pozisyonları atmanız lazım. İlk yarı bir duran topun dönüşünde golü yedik. Tamamen dalgınlık. Devamında Manu\'nun 3-4 net pozisyonu var. Bunlar gol olsa oyun çok daha farklı yerlere giderdi. Aslında Sivasspor bile bugün baktığınız zaman belki bizim oyunculardan daha fazla istedi bizim galip gelmemizi. Sivasspor daha iyi gününde olsa bugün maçı daha farklı da bitirebilirlerdi ama belki puantaj rahatlığı, belki hava sıcaklığı, belki seyirci azlığı... 3 Maç kaldı. Konuşacak çok şey var ama her zaman bunlar dile getirilmiyor. Neticede Gençlerbirliği cumhuriyet ile yaşıt bir kulüp. Son maça kadar şansımızı kovalayacağız. 10 maç seri yapan da bu çocuklardı, bugün kötü oynayan da bu çocuklar. Dolayısıyla dediğim gibi 3 maç. Artık bu işin ne para tarafı kalmış ne pul tarafı kalmış. Artık bu iş onur işi olmuş, umarım bunu gösterirler\" şeklinde konuştu. Gençlerbirliği\'nin İlhan Cavcav sezonunda sakıntı yaşaması ile ilgili soru üzerine de, \"Biz geçen yıl ligi 8\'inci bitirdik, kimse bize ödül vermedi. Helal olsun, başkandan sonraki ilk sene de en iyi derecesini elde etti demedi. Bu sene 8\'inci olsak \'niye şampiyonluğa oynamadım\' diyeceklerdi. Galatasaray 1905 yılında kurulmuş, 2005 yılında 100\'üncü yılında şampiyon olamamış, ne oldu Ali Sami Yen\'in kemikleri mi sızladı. Ya da x takımlar yıllarca şampiyon olamıyor. Kötüyü de düşünebilirsiniz, bunlar da olabilir. Rizespor düştü, düştüğü gibi çıktı. Sivasspor düştü, düştüğü gibi çıktı. İlla adının verildiği sezon. Evet kim ister adının verildiği sezonda kötü bir şey yaşamayı. Ama bunları ölüm-kalım meselesi göstermenin anlamı yok. Neden? Çünkü yeri geldi Juventus bile küme düştü, düşürüldü. Neyi anlatmaya çalışıyorum. Buradaki her şey algı operasyonu. Bu takıma bir şey olursa, sezonun daha ikinci haftasından bu yana bu oyunculara, bizlere huzur vermeyen, algı operasyonu yapanların bu işte payı çok büyük. Kaldı ki o zamanlar ben bunları söyledim. Başarı da beraberdir, başarısızlık da beraberdir. Zor günler bunlar. Belki zor olacak ama olmayacak diye de bir şey yok. Dolayısıyla bu mücadeleyi sürdürmek, çalışmaktan başka da yapacak bir şeyimiz yok. Rahmetli başkanımızın da Türk futboluna çok büyük emekleri olmuştur. Ankaragücü de düştü. İnşallah belki bugün kazanacak, çıkacaklar. O da 100 yıllık kulüp. Futbolda bunlar oluyor ama daha bir şey netleşmiş değil. Önümüzde 3 tane kazanmamız gereken, kazanabileceğimiz maç var. Hatta 3 değil 1 tane maç var. Önümüzdeki maçı kazanamazsak bu maç final maçı olur. 10 maç seri yapan da bu oyuncular, 3 maç üst üste yenilen de, daha 3 hafta önce Galatasaray\'a pozisyon vermeden kazanan da bu takım. Takdir kamuoyunun\" dedi.