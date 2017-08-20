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Spor

(Görüntülü Haber) Demba Ba Bodrum'da çalışmalarına devam ediyor

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA)- BEŞİKTAŞ'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Demba Ba, 4 günlük tatil için Bodrum'a geldi

20 Ağustos 2017 14:18

Yaşar ANTER / BODRUM(Muğla), (DHA)- BEŞİKTAŞ\'ın yeniden kadrosuna katmak için görüşmeleri sürdürdüğü Demba Ba, 4 günlük tatil için Bodrum\'a geldi. Yalıkavak\'ta bir otelde kalan yıldız futbolcu antrenmana çıktığı sahada taraftarların sevgi gösterisi ile karşılaştı. Demba Ba \"Türkiye\'yi çok sevdim inşallah anlaşacağız\" dedi. Beşiktaş\'ın Senagelli yıldız futbolcusu Demba Ba eşi ile birlikte 4 günlük tatil için Bodrum\'a geldi. Yalıkavak Mahallesi\'ndeki lüks bir otele yerleşen Demba Ba, dün akşam saatlerinde Bodrum Belediyespor futbol sahasında yardımcı antrenörü ile birlikte 90 dakika süren antrenman yaptı. Antrenman sırasında sürekli müzik dinleyen futbolcuya Bodrumspor Kulübü Müdürü Birol Ahi kulübün atkısını hediye etti. Bodrumsporlu taraftarlar Demba Ba\'yı sevgi çemberine aldı. Ünlü futbolcu da çocuklarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve formalarını imzaladı. \'ANLAŞMAK İSTİYORUM\' Demba Ba sözleşme ile ilgili açıklama yapmak istemediğini, ancak sakatlık durumunun düzeldiğini ve bir an önce liglere dönmek istediğini belirterek şöyle dedi: \"Türkiye\'yi çok sevdim inşallah anlaşacağız. Ben anlaşmak istiyorum, bu ligler çok heyecanlı. Türkiye liglerindeki heyecan başka hiç bir ülkenin liginde yok. Hangi hafta ne olacağı belli değil, Şenol Hoca\'ya her zaman benim ve futbolcu arkadaşlarımın güveni sonsuzdur. Ben inşallah burada kalmak istiyorum ve en az iki şampiyonluk daha yaşamak istiyorum.\" Demba Ba ardından geldiği taksi ile konakladığı otele geri döndü.

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