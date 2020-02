(Görüntülü Haber) Değişik figürlü pastalar İstanbul'da yarışacak

GÖKHAN İÇKİLLİ-SAMSUN-DHA SAMSUN\'da doğan ve yaptığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarla marka haline gelen, ülkenin en iyi pasta, çikolata ve izomalt sanatçılarının ile butik pastacılarının yarıştığı Master Of Cake, bu kez İstanbul\'da muhteşem bir organizasyona imza atıyor. İstanbul\'da yapılacak olan International Master Of Cake İstanbul 2018 pasta yarışması ve pastacılık, çikolata festivaline 200\'ün üzerinde pasta birinci olmak için çaba harcayacak. Samsunlu Yöneticiler Sanayici ve İşadamları Derneği (SAYSİAD) sponsorluğunda yarışmanın 10-11 Mart tarihleri arasında İstanbul\'da yapılacağını belirten Master Of Cake Kurucusu ve Genel Koordinatörü Zümra Uludoğan, festivale dünyaca ünlü isimlerin katılacağını söyledi. Master Of Cake\'nin Eylül 2016 yılında Samsun\'da kurulduklarını ifade eden Uludoğan, Master Of Cake Samsun\'dan doğan bir markadır. 4?üncü organizasyonumuzu İstanbul\'da yapacağız. Sadece Türkiye geneli değil, dünyadan da katılım olacak. Festivalde pastacılık ve çikolatacılık şöleni yaşanacak. 500\'ün üzerinde pastacıyı ağırlayacağız. 200\'ün üzerinde de pasta yarışacak. Yaklaşık 60 kişinin üzerinde yurtdışından yarışmacımız, 100\'ün üzerinde de katılımcı olacak. Sanatsal olarak en güzel pastanın seçileceği Master Of Cake yarışmasına Daniel Dieguez başkanlığında Jeton Tiravari, Tuba Geçki, Zihni Türksel, Bayrak Özrek ve Rita Dascenzo gibi önemli isimler jüri kadrosunda yer alacakö dedi. Yarışmada değişik figürlerde pastaların yarışacağını ifade eden Uludoğan, Pastalarda aklınıza gelebilecek her şey modellenebiliyor ve yapılabiliyor. Yarışmada yaklaşık 2 metrenin üzerinde devasa figürler yarışacak. Bu figürlerin mekanları kurulacak. O mekanlarda kayalar, bahçeler, kuşlar, saksılar, ağaçlar, şato, gökyüzü şeklinde pastalar yapılacak ve bunların tamamı yenilebilir malzemelerden olacakö diye konuştu. Pastalarını şeker hamurundan yapıldığını ve şeker hamurunun güvenilebilir ve yenilebilir bir hamur olduğunun altını çizen Uludoğan, Yediğimiz kremalardan hiçbir farkı yok. Hatta çikolata ile desteklenen çocuklarımızın yiyebileceği, doğal bir tüketime sahiptir. Türkiye\'de de şuanda dünyanın en iyi hamurları tüketiliyor. Eylül 2016 yılında markamız Samsun?dan hayata geçti ve Türkiye genelinde çok ilgi gördü şeklinde konuştu.