(Görüntülü Haber) Define arar gibi, saklanan kitapları aradılar

İbrahim UĞUR/ERBAA (Tokat), (DHA)- TOKAT’ın Erbaa ilçesinde Halk Kütüphanesi tarafından çocukları kitapla buluşturmak amacıyla \'Kitap Avcıları\' adı verilen etkinlik düzenledi. Hazırlanan haritalardan yola çıkarak, ilçedeki dükkanlara saklanan kitapları bulan çocuklar, etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Erbaa İlçe Halk Kütüphanesi, çocukları kitap okumaya teşvik etmek için ‘Kitap Avcıları’ etkinliği düzenledi. Erbaa Kaymakamlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Erbaa Belediyesi ve ilçedeki esnafın destek verdiği etkinlik kapsamında afişler bastırılıp, define haritaları hazırlandı. Afişler ve haritalar ilçedeki 26 okula gönderildi. Kütüphane yetkilileri, kuyumcu, aktar, manav ve ekmek fırınlarına ise Cahit Zarifoğlu’nun \'Kuşların Dili’ adlı kitabını sakladı. Çocuklardan, hazırlanan haritalarda işaretli noktalara giderek kitabın saklı olduğu dükkanı bulmaları istendi. 26 Mart’ta başlayıp 1 Nisan’a kadar sürmesi planlanan etkinliğe daha ilk günden okullarından aldıkları haritalarla yüzlerce çocuk katıldı. Çocuklara, haritalarda işaretli dükkanlarda buldukları kitapların yanı sıra oyuncaklar hediye edildi. \'ÇOCUKLAR ÇOK HOŞLANDI\' Projedeki amaçlarının öğrencilerle kütüphaneyi ve kitabı kaynaştırmak olduğunu belirten Erbaa İlçe Halk Kütüphanesi görevlisi Meliha Arı, \'\'Burada asıl amaç, çocukların kitaba ulaşmasını sağlayabilmek. Çoğu çocuk, kütüphanenin yerini dahi bilmiyor. Bunu nasıl eğlenceli bir hale getirip çocukları çekebiliriz diye düşündük. Oyunla ve bilmece ile başarabileceğimizi düşündük. Çocukların bunlardan çok hoşlandığını gördüm. Önce test ettim, sonra denedim ve oldu. Önce bilmecelerle o noktaların yerini tespit ettirdim. Bunu çok sevdiler, bilmeceyi çözdüler, yerlerini buldular. Esnafla konuştum. Esnaf sağ olsun çok destek verdi. Şu an büyük bir izdiham şeklinde sevilerek takip ediliyoruz diyebilirim. Çok rağbet olduğunu gördüm. Oyunla beraber kitabı aramanın daha cazip olduğunu keşfettim. Çocuklar hem kitap sahibi, hem de hediye sahibi oluyorlar. Araştırma ve macera duygularını geliştirmek adına bunu yaptım. Çocuklar meslek gruplarını tanımış oldu. Çocuklar hiç gitmeyecekleri yerlere gittiler. Bu vesile ile esnafla da tanımış oldular\'\' dedi. \'İKİ GÜNDE 500 ÇOCUK GELDİ\' Bu etkinlik ile 2 günde 500’e yakın çocuğun dükkanına geldiğini söyleyen 15 yıllık aktar Mesut Sapancı, teklif gelince kabul ettiğini belirterek, \'\'Biz de tabi çocuklarla ilgili bir şey olunca mecbur katılacağız, o bizim görevimiz. Gençlerin ellerinde bir harita var. Bu haritada işaretlenmiş işyerleri var. Biz de bu işaretlenen yerlerden biriydik. Çok yoğun geçti. Ben bu kadar olacağını düşünmüyordum. Elimizdeki kitaplar bitince, diğer arkadaşlara yönlendirdik. Amaç çocukları kütüphanede buluşmaktı. Ben buluştuklarını düşünüyorum. Herkesi oraya yönlendiriyoruz. Gözlerindeki o ışığı görüyor, biz de mutlu oluyoruz\'\' diye konuştu. Projeye katılan çocuklar ise define arar gibi haritalardan yola çıkıp, kitapları bulmanın kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.