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(Görüntülü Haber) Dede- torun topladıkları mavi kapaklarla tekerlekli sandalye alıyorlar

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR'de, işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melika Sarıtaş (16), yaklaşık 11 yıldır mavi kapak topluyor

26 Şubat 2018 20:49

Kemal ATLAN- Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR, (DHA) - ESKİŞEHİR\'de, işçi emeklisi Halit Aydoğdu (72) ile torunu Melika Sarıtaş (16), yaklaşık 11 yıldır mavi kapak topluyor. Dede- torun, bugüne kadar topladıkları mavi kapak karşılığında 98 tekerlekli sandalye aldı. Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi\'nde oturan işçi emeklisi Halit Aydoğdu ile Gazi Meslek Lisesi\'nin Radyo ve Televizyon Bölümü 2\'nci sınıf öğrencisi Melike Sarıtaş, engelliler için 2007 yılından beri mavi kapak topluyor. Halit Aydoğdu, topladıkları binlerce mavi kapak karşılığında bugüne kadar 98 tekerlekli sandalye alıp, bunların 95\'ini ihtiyaç sahiplerine verdiklerini, 3\'ünü de ilerleyen günlerde teslim edeceklerini söyledi. Hedeflerinin 150 tekerlerli sandalye olduğunu belirten Aydoğdu, \"Torunum Melike\'ye, anaokuluna giderken, 500 kapak getireni dergiye çıkaracaklarını söylemişler. Torunum da okula, topladığı 485 kapakla gitti; ancak 500 kapak olmadığı için ağlayarak, eve geldi. Kendisine gelecek yıl binlerce kapak toplayacağımı söyledim. Ertesi yıl 30 binin üzerinde kapak topladık. Bunun karşılığında tekerlekli sandalye verdiler. Tekerlekli sandalyeyi ihtiyaç sahibine verince yüreğimizin yağları çözüldü. Daha sonra mavi kapak toplamaya devam ettik. Şu ana kadar 98 tekerlekli sandalye aldık. Hedefimiz 150 tekerlekli sandalye\" diye konuştu. Melike Sarıtaş ise \"Tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine teslim ettiğimizde bizim mutluluğumuz katbekat artıyor. Umarım, daha çok engelliye yardım yapacağız. Tek istediğimiz bu\" dedi.

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