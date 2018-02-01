(Görüntülü Haber) Dede mirası atölyede el sanatını geleceğe taşıyor

Murat YAYIN MALKARA(Tekirdağ),(DHA)TEKİRDAĞ\'ın Malkara ilçesinde Gökhan Bakla(40), dedesinden miras kalan demir atölyesinde el sanatını hobi olarak sürdürerek gelecek nesillere taşıyor. Asıl mesleği muhasebeci olan Bakla, Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı istiyorum dedi. İstanbul\'un Silivri ilçesindeki bir şirkette muhasebeci olan Gökhan Bakla, Malkara ilçesinde dedesi İsa Bakla\'dan kalan 70 yıllık demir atölyesinde el sanatlarını sürdürmek için mücadele veriyor. Demir atölyesinde hobi olarak çelikten yaptığı desenli bıçak, çakı gibi ürünleri çevresine hediye eden Bakla, asıl amacının el sanatlarını gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyledi. Demir atölyesinde damascus ve pota çeliğine şekil vererek bıçak ve çakı ürettiğini kaydeden Bakla, şöyle dedi 70 yıllık dedemden kalma bir atölyede çalışıyorum. Dedem gibi eski demircileri araştırarak başladım bu işe. Benim en büyük hobim bu. Dedemden bana kalan bu mirası yaşatmaya çalışıyorum. İdealim Malkara\'da kendi vatanımda üzerinde yoğun emek verdiğim bu uğraşı gelecek nesillere aktarmak. İki çelik üzerinde yoğun olarak çalıştım. Örneğin damascus çeliğinde 3 farklı çelik üzerinde çalışıyorum. Bunları katmanlar olarak dövüp kaynatarak ocak kaynağıyla farklı desenler elde edebiliyoruz. Bu konu üzerinde akademik olarak ta çalışmalarım var. Asıl benim istediğim bunu gelecek nesillere aktarmak. Bu atölyede yeni çıraklar yetişmesini istiyorum. İleriki zamanlarda kurs olarak da düşünüyor ve açmak istiyorum. Bilgilerimi gelecek nesillere aktarabilirim. Unutulmaya yüz tutmuş bu el sanatlarını gelecek nesillere aktarmayı ve yaptığım bu el sanatına ilgi ve desteğin artmasını umut ediyorum. Evli ve 2 çocuk babası Gökhan Bakla, yaptığı el sanatı ürünleri arkadaşlarına hediye ettiğini belirtti.