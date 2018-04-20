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(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın kafa kesen celladı Kocaeli'de yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır yakalandı

20 Nisan 2018 19:39

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü DEAŞ\'ta eğitim veren ve esir alınan Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı, DEAŞ\'ta eğitim veren ve esir aldıkları ÖSO üyelerinin kafalarını kesen Fehed El Sacır\'ın Kocaeli\'de olduğunu tespit etti. Jandarma ekipleri, Fehed El Sacır\'ın, Başiskele Yeşilyurt Mahallesi\'nde hücre evi oluşturduğunu belirledi. Jandarmanın, hücre evine düzenlediği operasyonla Fehed El Sacır gözaltına alındı. Fehed El Sacır\'ın jandarmadaki ifadesinde, elinde ÖSO askerinin başının bulunduğu, çevresinde öldüren askerlerin olduğu fotoğrafın kendisine ait olduğunu ve cellatlık yaptığını kabul ettiği öğrenildi. Fehed El Sacır\'ın 2015-2017 yılları arasında Suriye ve Irak\'ta DEAŞ adına faaliyet gösterdiği, infazlardan sorumlu olduğu, örgüte yeni katılanlara eğitim verdiği ve kaçak yollarla geçtiği Şanlıurfa\'dan Kocaeli’ye geldiği öğrenildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan Fehed El Sacır adliyeye sevk edildi. Fehed El Sacır tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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