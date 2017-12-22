(Görüntülü Haber) DEAŞ'ın Irak'a kaçırdığı Küçük Alparslan, Başbakan Yıldırım'ın girişimiyle kurtuldu

ANKARA, (DHA) - DEAŞ\'lı terörist babanın Düzce’den Bağdat’a kaçırdığı 7 yaşındaki Alparslan, Başbakan Binali Yıldırım’ın girişimleriyle kurtarıldı. Filmleri aratmayacak operasyonda küçük Alparslan, Türkiye’ye getirildi ve 3 yıldır hiç görmediği annesine kavuştu. Olay, anne Mehtap Nur Kazancı’nın AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir\'e mektup göndermesi ile ortaya çıktı. Keşir, durumu Başbakan Binali Yıldırım ile paylaştı. Bunun üzerine Başbakan Yıldırım, teröristlerin elindeki Alparslan’ın yerinin tespit edilmesi ve Türkiye’ye getirilmesi için ilgili birimlere talimat verdi. Başbakan Binali Yıldırım, Irak Başbakanı İbadi’nin Türkiye ziyaretinde konuyu gündeme getirdi. Alparslan ve benzeri durumdaki diğer çocukların Türkiye’ye getirilerek ailelerine teslim edilmesi için ortak çalışma başlatıldı. İki Başbakan daha sonra bu konuyu telefonda da görüştü. Başbakan Yıldırım\'ın girişimi, Irak Hükumetinin desteği ve Dışişleri Bakanlığı’nın çalışmaları sonucunda Alparslan’ın kurtarılması için düğmeye basıldı. Yapılan araştırmada küçük Alparslan’ı 4 yaşında iken kaçıran DEAŞ\'lı babasının, Irak\'ta bir eylem sırasında öldüğü anlaşıldı. Teröristin, Bağdat’ta ikinci bir evlilik yaptığı ve bu kadının da başka bir terör eyleminde öldüğü tespit edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), küçük Alparslan’ın adının Yusuf olarak değiştirildiğini ve DEAŞ’ten kaçanların tutulduğu bir kampta tutulduğunu tespit etti. İki ülke arasındaki diplomatik girişimler sonucunda Irak Hükümeti, Alparslan\'ı kamptan alarak Bağdat Yetimhanesine yerleştirdi. Alparslan’ın Türkiye’ye gönderilmesi konusunda hiçbir engel olmadığı anlaşılınca 4 ay titiz bir çalışma yürüten yetkililer, mutlu sona yaklaşmış oldu. Müjdeli haber, o sırada Bangladeş seyahatinde olan Başbakan Binali Yıldırım’a verildi. Düzce’deki annesi ve dedesi de mutlu haberi alınca derhal Ankara\'ya yola çıktı. Alparslan, Irak Büyükelçiliği ve Türk Kızılayı görevlileri nezaretinde THY’nin tarifeli uçağıyla Ankara’ya getirildi. Oğlunu yıllardır göremeyen anne Mehtap Kazancı ve dedesi Kadir Taş, Esenboğa Havalimanında Alparslan’ı taşıyan uçağın inmesini sabırsızlıkla bekledi. Anne - oğulun kavuşması esnasında ise duygusal anlar yaşandı. Alparslan, 4 yaşından itibaren hiç görmediği annesini tanıyamadı. Kazancı, oğluna defalarca sarıldı ve psikiyatristler eşliğinde Alparslan’a gerçek annesi olduğunu anlatmaya çalıştı. Havalimanında kısa bir süre hasret gideren anne ve oğul, AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ve Başbakanlık yetkilileri ile birlikte Çankaya Köşküne geldi. Üç yıl boyunca mücadele veren anne Mehtap Yazıcı, oğluna kavuşmasına vesile olan Başbakan Binali Yıldırım’a teşekkür ziyaretinde bulundu. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte anne-oğlu makamında kabul eden Başbakan Yıldırım, \"Alparslan aslında yalnız değildir. Irak\'ta DEAŞ terör örgütüne kaptırılan çocukları aileleri ile buluşturmaya çalışacağız. Alparslan bir sembol. Bunun gibi birkaç yavrumuz da geçtiğimiz ay gelmişti. Bundan sonra Alparslan’ın arkadaşları da birer birer gelecek. Ve bu hasret sona erecek.\" dedi.