(Görüntülü Haber) DEAŞ’a katılanların aileleri Dışişleri Bakanlığına yakınlarının getirilmesi için dilekçe verdi

Muhammet BAYRAM / ANKARA, (DHA) - YAKINLARININ terör örgütü DEAŞ’e katıldığını ve uzun süredir kendilerinden haaber alamadıklarını belirten aileler, yakınlarının Türkiye’ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı’na dilekçe verdi. Dışişleri Bakanlığı önüne gelen yaklaşık 30 kişi yakınlarının DEAŞ terör örgütünün Irak ve Suriye’deki kamplarında olduklarını ancak kendilerinden uzun süredir haber alamadıklarını belirterek, Türkiye’ye iadeleri için Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden yakınlarına ulaşmak için yardım istedi. Dışişleri Bakanlığına gelen aileler, bir süre dilekçe vermek için sıra bekledi. Mağdur olduklarını ve hükümetin bu konuyla ilgili bir adım atmasını talep eden aileler, erkeklerin kandırılarak DEAŞ’e katıldığını, kadınların ise kocalarının arkasından sınır dışına çıkmak mecburiyetinde bırakıldığını öne sürerek hükümet yetkililerinden yardım beklediklerini dile getirdi. \"BİR AKIL TUTULMASI\" Kız kardeşinin 3 çocuğu ile birlikte eniştesi tarafından kaçırıldığını iddia eden Yasin Maden, “Eniştem DEAŞ’e katılmak suretiyle sınırdan Suriye’ye geçti. Kız kardeşim burada yalnız kaldı. Eniştemi şikayet ettim ve Gaziantep’te yakalandı. Bir gün bile gözaltında kalmadı. 1 hafta sonra tekrar gelerek çocukları da aldı gitti. Kız kardeşimin 3 çocuğu vardı, bir çocuğuna hamileydi. Çocukları elinden alınmış ve kocası tarafından terk edilmiş bir kadının durumu. Daha sonra eniştem kız kardeşimi de yanına aldı. Eniştemin neden oraya gittiğine anlam veremiyorumö diyerek eniştesinin DEAŞ’e katılmasının bir ‘akıl tutulması’ olduğunu söyledi. \"2 ÇOCUĞUMUZ ÖLDÜ\" Dilekçe vermelerinde ki asıl amacın çocuklar olduğunu belirten Maden, “Şimdiye kadar 2 çocuğumuz öldü. Kadınlar dövüldü, tecavüz edildi. Yaklaşık bir hafta önce bu kadınlar 100’er kişilik gruplara bölünerek sevk edildiler. Şuan da sevk edildikleri yer hakkında ne hükümetimizin bilgisi var. Ne de Iraklı makamlardan bir bilgi alabiliyoruz\" şeklinde konuştu. DİLEKÇE VERMEK İÇİN KONYA’DAN GELDİ Damadının ‘Irak’ta iş kuracağım’ sözleriyle kızını ve torunlarını alarak sınır dışına çıkardığını söyleyen Ayşe Yapıcı ise, “Ben kızımla görüşüyordum. Uzun zamandır haber alamıyorum. Kızımı istiyorum geri vermiyorlar. Cumhurbaşkanı Konya’ya geldiği zaman ona ulaşmaya çalıştım müsaade etmediler. Ben Konya’da yaşıyorum. Ankara’ya bu dilekçeyi vermeye geldim. Kızımın kocası öldü. 2 tane oğlu vardı, onlarda okula giderken bomba patlamış ölmüşler. İki tane ufak çocuğu ile birlikte kızım orada yalnız kaldı. Sesimizi duysunlar bize yardım etsinlerö diyerek yetkililerden yardım istedi.