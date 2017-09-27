(Görüntülü Haber) DEAŞ bombacısı Gönder, miting alanına bombaları böyle koymuş

Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP\'nin 5 Haziran 2015 tarihinde Diyarbakır\'da düzenlediği mitingte 5 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Mobese kameralarının kaydettiği ve soruşturma dosyasına giren görüntülerde, DEAŞ\'lı bombacı Orhan Gönder\'in bombaları poşet içerisinde taşıdığı, önce çöp kutusuna bir bomba koyduğu, ardından diğer bombayı da poşet içerisinde seyyar satıcı tezgahının altına bıraktığı görülüyor. Alanda yapılan bomba aramasına ait görüntülerin de yer aldığı yeni görüntülerle ilgili olarak müdahil avukatlar, polisin alanda usulune uygun bir arama yapmadığını iddia ettiler. HDP\'nin Diyarbakır istasyon meydanında 5 Haziran 2015 tarihinde düzenlediği seçim mitingte patlayan ve 5 kişinin ölümüne, 400\'e yakın kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Alanda bulunan sabit ve hareketli mobese kameraların çektiği ve soruşturma dosyasına giren görüntülerde, Orhan Gönder’in miting alanına polis araması yapılmadan önce elinde bir poşetle geldiği görülüyor. Alanda fazla kimsenin olmadığı sırada Gönder önce alanı gezerek keşif yaptı. Görüntülerde daha sonra Gönder elinde taşıdığı poşetten bir bombayı çıkarıp çöp poşetini koyduğu, daha sonra ise diğer bombayı poşet ile birlikte seyyar satıcı tezgahının yanına bıraktığı görüldü. Ardından tezgahın yanında mavi kıyafetli bir kişi ile sohbet eden Gönder, polisin yanlarına doğru gelmesi ile oradan ayrılıyor. Görüntülerde, DEAŞ bombacısı Orhan Gönder\'in iki bombayı çöp kutusu ile tezgahın altına koymasından sonra alanda yapılan bomba araması da yer aldı. Görüntülerde, yaklaşan bir polisin çöp kutusunu ayağı ile kontrol etmeye çalıştığı görüldü. Polis tarafından bomba uzmanı köpek ile yapılan aramalarında yer aldığı görüntülerde, yapılan aramaya müdahil avukatlar ihmal gerekçesiyle tepki gösterdi. YENİ GÖRÜNTÜLERİ HDP\'Lİ UCA MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI HDP Diyarbakır Milletvekili Feleknaz Uca da, konuyu TBMM gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu\'nun yanıtması istemiyle soru önergesi veren HDP\'li Uca, önergesinde, \"Halkların Demokratik Partisi\'nin 5 Haziran 2015 tarihindeki Diyarbakır mitingine İŞİD tarafından bombalı saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıda 5 kişi yaşamını yitirmiş ve yüzlerce kişi yaralanmıştır. Söz konusu saldırıya ilişkin dün yeni görüntüler kamuoyuyla paylaşılmıştır. Görüntülerde de açık şekilde görüldüğü gibi bu patlamada güvenlik zafiyeti ve ciddi bir güvenlik ihmali söz konusudur\" dedi. YARGILAMALARI ANKARA\'DA SÜRÜYOR HDP\'nin 5 Haziran 2015 günü Diyarbakır\'ın İstasyon Meydanı\'nda düzenlediği mitinge yönelik yapılan ve 5 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırıya ilişkin dava Ankara\'da görülüyor. Sanıklar İsmail Korkmaz (35), Mustafa Kılınç (39), Orhan Gönder (20) ve Burhan Gök (37) ile firari İlhami Balı\'nın (33), \'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs\', \'Nitelikli öldürme\', \'Nitelikli öldürmeye teşebbüs\' ve \'Tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma\' suçlarından cezalandırılması istendi. İddianamede, tutuklu sanıklar hakkında 5\'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 101\'er yıldan 6 bin 318\'er yıla kadar hapis cezası istedi. 25 Temmuz\'da görülen duruşmada Burhan Gök, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti.