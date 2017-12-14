(Görüntülü Haber) Dayı ile yeğenin katil zanlıları baba-oğul tutuklandı

Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'nın Aslanapa ilçesi yakınlarında yanan otomobilde cesetleri bulunan 37 yaşındaki Kamil Çolak ile 17 yaşındaki yeğeni Serkan Sarı\'nın tüfekle öldürüldükten sonra otomobile konularak yakıldıkları öne sürüldü. Dayı yeğeni öldürmekle suçlanan 55 yaşındaki Nurettin Y. ile oğlu 20 yaşındaki Mehmet Ali Y. tutuklandı, olaya karışan 38 yaşındaki Bilal Ç. adli kontrol kararıyla serbest kaldı.



Geçen 2 Aralık\'ta meydana gelen olayda Kamil Çolak ile yeğeni Serkan Sarı\'nın cesetleri Aslanapa ilçesine bağlı Örenköy yakınlarında yanan 43 RE 791 plakalı otomobil içerisinde bulundu. Tüfekle ateş edilerek öldürüldükten sonra yakıldıkları bildirilen dayı-yeğenin katil zanlısı olarak Nurettin Y., oğlu Mehmet Ali Y. ve Bilal Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



TÜFEKLE ÖLDÜRÜP YAKTIKLARI İDDİASI



İddialara göre Nurettin Y., öldürülen Kamil Çolak\'a 32 bin liraya küçükbaş hayvan sattı. Bilal Ç. de Kamil Çolak\'a kefil oldu. Kamil Çolak, borcunu ödemedi. Bunun üzerine Bilal Ç. Kamil Çolak\'ı akşam saatlerinde çalıştığı işyerinin şantiyesine çığırdı. Kamil Çolak da buluşma yerine yeğeni Serkan Sarı ile birlikte geldi.



Kamil Çolak, şantiyede Bilal Ç., Nurettin Y. ve oğlu Mehmet Ali Y. ile 32 bin lira parayı ödemediği için tartıştı. Yine iddialara göre baba Nurettin Y. ile oğlu Mehmet Ali Y., Kamil Çolak ve Serkan Sarı\'yı tüfekle ateş ederek öldürdü. Cesetleri otomobile koyan baba-oğul, şantiye yakınlarında benzin dökerek içerisinde cesetlerin bulunduğu otomobili ateşe verdi.



SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİLER



Sorgulamalarında suçlamaları kabul etmeyen 3 zanlı bugün Kütahya\'da adliyeye sevk edildi. Nurettin Y. ile oğlu Mehmet Ali Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, Bilal Ç. ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Tutuklanan baba-oğul Kütahya E Tipi Cezaevi\'ne götürüldü.