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(Görüntülü Haber) Davetlilere Türk bayrağı armağan edilen düğünde İzmir Marşı coşkusu

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi'ndeki bir düğünde davetlilere Türk bayrağı dağıtıldı

01 Ekim 2017 20:17

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) ANTALYA\'nın Kaş İlçesi Yeşilköy Mahallesi\'ndeki bir düğünde davetlilere Türk bayrağı dağıtıldı. Haluk Levent\'in seslendirdiği İzmir Marşı eşliğinde gelin ve damat ile davetliler ellerinde Türk bayraklarıyla güzel bir görüntü oluşturdu. 30 Eylül Cumartesi akşamı Kaş İlçesi\'ne bağlı Yeşilköy\'de gerçekleşen düğün töreniyle evlenen ikisi de iş güvenliği uzmanı Anıl Karakitapoğlu ile Burak Eren Koçer\'in düğününde, davetliler İzmir Marşı ile coşkulu anlar yaşadı. Genç çift düğünlerinde davetlilere 50\'nin üzerinde Türk bayrağı armağan ederken, düğün sırasında da Haluk Levent\'in seslendirdiği İzmir Marşı eşliğinde gelin ve damat üzerinde Atatürk resmi bulunan Türk bayrağı açtı. Davetlilerin de düğünde dağıtılan Türk bayraklarıyla katıldığı düğün, coşkuya sahne oldu.

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