(Görüntülü Haber) 'Dava' arabasının tanıtımı Eskişehir'deki 'Devrim' otomobilinin yanında yapıldı

Eyüp KELEBEK/ESKİŞEHİR, (DHA)- MİLLİ Türk Talebe Birliği (MTTB) Kayseri Şubesi ile Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin TÜBİTAK tarafından düzenlenen \'Alternatif Enerji Araçları Yarışması\' için ürettiği \'Dava\' adı verilen elektrikli otomobilin tanıtımı Eskişehir\'de Türkiye\'nin ilk yerli otomobili \'Devrim\'in yanında yapıldı. Dava otomobilin tanıtımı nedeniyle Eskişehir\'deki Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayi A.Ş. (TÜLOMSAŞ) bahçesinde sergilenen ve 1961 yılında yapılan Türkiye\'nin ilk yerli otomobili Devrim\'in yanında toplantı düzenlendi. Camlı bölmede bulunan \'Devrim\' otomobilinin yanına getirilen Dava, basın mensuplarına tanıtıldı. Dava\'nın Kocaeli\'nde 21-27 Ağustos 2017 tarihlerinde düzenlenen \'Efficiency Challenge Electric Vehicle\' yarışmasında tasarım dalında birinci olduğu belirtildi. MTTB Kayseri İl Başkanı Akın Kaya, \'Dava\' adlı otomobili Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle birlikte ürettiklerini söyledi. Kaya, araçla ilgili şu bilgileri verdi: \"Milli Türk Talebe Birliği olarak tasarımı ve üretimi tamamen bize ait olan, yerli ve milli \'Dava\' ismini verdiğimiz elektrikli otomobilimizi ürettik. Mazi, hal, istikbal denkleminde; mazide meydana getirdiklerimizden aldığımız güçle TÜBİTAK tarafından düzenlenen \'Alternatif Enerji Araçlar Yarışması\' için geliştirdiğimiz elektrikli otomobilimiz, istikbalde de ortaya koyacaklarımıza aynadır. Otomobilimiz, yüzde 100 elektrikli olup yönetimi, projelendirmesi ve imalatı Mili Türk Talebi Birliği Kayseri İl Başkanlığımıza, Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri ve ekibimize aittir. Enerjiden verim elde etmek ve aynı zamanda dayanıklılık kıstasları gereği aracımızın kaportası; cam elyaf ve karbon fiber malzemelerden, el yapımı olarak üretilmiştir. Ürettiğimiz otomobilimizi Cumhurbaşkanımız ve eskimez Milli Türk Talebi Birliği\'li büyümüz sayın Recep Tayyip Erdoğan\'ın da ısrarla üzerinde durduğu yerli otomobil projesi için küçük de olsa bir adım olarak görmekteyiz. Büyük imkansızlıklar içerisinde ulaştığımız bu başarı ve edindiğimiz tecrübe sonrasındaki hedefimiz Dava elektrik otomobilimizi geliştirerek günlük hayata kullanıma uygun olarak hizmete sunmak ve Devrim arabasından beri milletimizin içinde bir ukde olarak kalan yüzde yüz milli ve yüzde yüz yerli otomobilimizin üretiminde söz sahibi olmaktır.\" Tanıtım toplantısına katılan Milli Türk Talebe Birliği üyeleri de konuşmaların ardından tekbir getirdi.