(Görüntülü Haber) Datça'da Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, 12\'nci Geleneksel Boğa Güreşleri yapıldı. Datça Belediyesi\'nce düzenlenen etkinlikte, Muğla\'nın ilçelerinden getirilen 140 boğa güreştirildi. Boğa güreşinin geliriyle Reşadiye İlkokulu\'nun laboratuvar ihtiyacının karşılanacağı belirtildi.



Reşadiye Arena\'da gerçekleştirilen boğa güreşi, havanın güneşli olması dolayısıyla beklenilenin üzerinde ilgi gördü. Cumhuriyet Bayramı törenlerinin ardından alanı dolduran Datçalılar; kamyon, kamyonet ve traktör römorklarının üzerinde güreşleri izledi. Datça Kaymakamı Vehbi Bakır, Datça Belediye Başkanı CHP\'li Gürsel Uçar ve binlerce kişinin izlediği güreşler, çekişmeli mücadelelere sahne oldu. Tozkoparan, deste, küçük ayak, büyük ayak, orta, başaltı, baş ve başüstü olmak üzere 8 ayrı kategoride yapılan güreşlerde kazanan boğa sahipleri, davul ve zurna eşliğinde sevindi. Boğa güreşinin geliriyle Reşadiye İlkokulu\'nun laboratuvar ihtiyacının karşılanacağı belirtildi. Geleneksel Datça Boğa Güreşleri\'nin ağası yine Mehmet Akbalık, oldu. Ağalık yarışına katılan Akbalık, 35 bin TL bağışla bu yıl da \'ağalık\' unvanını korudu.



Geleneksel Boğa Güreşleri\'nin, bu yıl 29 Ekim\'e denk geldiğini hatırlatan Datça Belediye Başkanı Uçar, \"İlçemizde yıllardır boğa yetiştiriciliği yapılıyor. Cumhuriyetin ilk yılarından beri boğa güreşleri tekrarlanıyor. Bu yıl boğa güreşleri şenliği, Cumhuriyet Bayramı\'na denk geldi. Cumhuriyet, insanın insan gibi yaşayabileceği bir rejimin adıdır. Cumhuriyet, demokrasinin vazgeçilmezidir. Böyle bir günde, böyle bir etkinliğin ilçemizde yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyum\" dedi.



Birbirinden çekişmeli mücadelelerin yaşandığı güreşlerde Kaymakamlık Kupası\'nın sahibi, Muğla\'dan Selahattin Kocasarı oldu. Finalde Kocasarı\'nın boğası, Ali Tütüncü\'nün \'Berduş\' isimli boğasını yendi.