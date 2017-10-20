(Görüntülü Haber) Datça'da ekim ayında deniz keyfi

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça İlçesi\'nde, güneşli ve sıcak havayı fırsat bilenler plajlara akın etti. Ekim ayının ilk günlerinde havaların kısa süreli serinlemesinden sonra, güneşin tekrar yüzünü göstermesiyle birlikte, ilçede yazdan kalma günler yaşanmaya başladı. Hava sıcaklığı 26, deniz suyu sıcaklığı ise 22 dereceye kadar yükselince, vatandaşlar kendilerini sahillere attı. İlçe merkezindeki \'mavi bayraklı\' Hastanealtı Plajı, deniz keyfi yaşamak isteyenlerle dolup taştı. Denizin tadını çıkaranlar, bol bol yüzdü.