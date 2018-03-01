(Görüntülü Haber) Datça'da çağla badem hasadı başladı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça Yarımadası\'nda Hızırşah, Mesudiye, Yaka ve Yazı bölgelerinde badem üretiminin yapıldığı 13 bin dekarlık alanda, çağla hasadı başladı. Yaklaşık 450 bin badem ağacının bulunduğu Datça\'da, çağla badem hasadının bu yıl, geçen senelere göre düşük olması bekleniyor. Geçen yıl çok sıcak ve kurak geçen eylül ve ekim aylarında hiç yağmur yağmayınca, ağaçlar yeni sürgünler yapamadığı için bu yılki toplam ürünün 1500 ton civarında olacağı tahmin ediliyor. Datçalı badem üreticilerinden 52 yaşındaki Himmet Ölmez, her yıl olduğu gibi bu yıl da şubat ayı sonlarından itibaren çağla badem hasadına başlandığını söyledi. Datça\'da kış aylarının özellikle ocak ve şubatta yağışlı geçtiğini belirten Ölmez, \"Ancak bu aylarda yağan yağmurlar, ağaçlara faydalı olmadı. Ağaçların yeni sürgünler yapabilmesi ve dolayısıyla ürünün bol olması için, eylül ve ekim aylarının yağışlı geçmesi gerekiyordu. İlçede susuz badem tarımı yapıldığı için, üretim hava koşullarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Geçen yıllara göre badem üretiminde en az yüzde 25\'lik bir kayıp olacağını söyleyebilirim\" dedi. TOPTANCI 15 TL\'DEN ALIYOR Çağla bademin kilosunu 15 TL\'den toptancıya sattıklarını belirten Ölmez, \"Zaten ağaçlarda badem yok. Gün boyunca bir kişi ancak 10 kilo kadar çağla badem toplayabiliyor. Bu da yetersiz kalıyor. Çağla, piyasada 20-25 TL\'den alıcı buluyor\" dedi. Datça bademinin her şeyle rağmen dünyanın en prestijli ürünleri arasında yer aldığını belirten Ölmez, \"Datça bademi kendine özel ve benzeri hiçbir yerde yok. Lezzetli olduğu kadar, gösterişi de çok güzel. Zaten bu nedenle tercih ediliyor\" diye konuştu.