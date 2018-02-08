(Görüntülü Haber) Datça, beyaza büründü

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Datça ilçesinde şubat ayında bahar mevsimi yaşanınca, badem ağaçları çiçek açtı, ilçe beyaza büründü. Datça\'da şubat ayında, bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklıkları 18 dereceye kadar yükselirken, badem ağaçları çiçek açmaya başladı. Doğa, rengarenk çiçeklerle adeta gelin gibi süslendi. Kış ortasında kar altında kalan bölgelere nazire yapan badem ağaçları, çiçeklerini açıp baharın beyazına büründü. Kente geçen yıl taşınan Elif Lavas (51), \"Datça\'ya geleli yaklaşık 6 ay oldu. Önceleri yazlıkçı olarak gelip gidiyordum. Fakat zaman içerisinde Datça, bir başka yüzünü gösterdi. Burada kış ve ilkbaharı birlikte yaşıyoruz. Anladım ki; yaz ayları kadar Datça\'nın kışları da görülmeye değermiş. Bugün üç arkadaş bisiklet turuna çıkıp, badem çiçeklerini yakından görmek istedik. Badem ağaçları bizi hayal kırıklığına uğratmadı. Bembeyaz çiçekleri ile bizi karşıladı. Burada olmaktan çok mutluyum\" diye konuştu.