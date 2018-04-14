(Görüntülü Haber) Darüşşafakalı oyuncuların şampiyonluk sevinçleri

Darüşşafaka - Lokomotiv Kuban: 67 - 59 İSTANBUL,(DHA) SALON: Volkswagen HAKEMLER: Miguel Perez Perez, Matej Boltauzer, Mehdi Difallah DARÜŞŞAFAKA: Wilbekin 28, Cummings 10, Kidd 2, Kartal 3, Muhammed 3, Okben, Doğuş, Furkan Aldemir 3, Howard Sant-Ross 8, JaJuan Johnson 8, Eric 2 LOKOMOTİV KUBAN: Ragland 18, Collins 8, Lacey 5, Antipov 2, Baburin, Ivley, Elegar 2, Ilnitskıy, Khvostos, , Babb 3, Kulagin 8, Qvale 12 1\'İNCİ PERİYOT: 21-17 DEVRE: 39-33 3\'ÜNCÜ PERİYOT: 55-45 ULEB Avrupa Kupası Finali 2\'nci karşılaşmasında Darüşşafaka 81-78 kazandığı ilk maçın rövaşında Lokomotiv Kuban\'ı 67-59 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Darüşşafaka\'dan Wilbekin oldu.