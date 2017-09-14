(Görüntülü Haber) Darülaceze sakinleri yazlık sinema gecesinde Yeşilçam oyuncularıyla buluştu

Mehmet İlkay ÖZER/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de yaşlı ve bakıma muhtaç yurttaşların barındığı Darülaceze\'de yaşayanlar için sinema gösterimi yapıldı. Gösterime Yeşilçam oyuncuları da katıldı.

YEŞİLÇAM OYUNCULARI GÖSTERİME KATILDI



Darülaceze başkanlığı yaz aylarında \"Darülaceze Yeşilçam Yazlık Sinema Geceleri\" adı altında bir etkinlik düzenledi. Etkinlik kapsamında burada barınanlara Çarşamba günleri sinema filmleri gösterildi. Bu akşam yazlık sinema gösteriminin sezon finali, Kemal Sunal ve Halit Akçatepe\'nin başrolde oynadığı \"Süt Kardeşler\" filmi ile yapıldı. Sezon finaline Darülaceze başkanı Hamza Cebeci, eski bakanlardan Egemen Bağış ile aralarında Teoman Ayık, Ahmet Arıman, Engin Aksu, Hasan Yıldız, Hayati Asılyazıcı, Yavuz Karakaş, Tamer Levent\'in de bulunduğu Yeşilçam emekçileri katıldı.





\"BÖYLE KURULUŞLARA SAHİP ÇIKMAMIZ LAZIM\"



Program öncesi, oyuncular kısa birer konuşma yaptı. Hababam Sınıfı filminde oynayan Tuncay Akça, \"Böyle güzel bir programda bulunmaktan mutluluk duyuyorum. Benim bir projem vardı. Çocuklara burasını anlatmak istemiştim. Bunu hayata geçirmek istiyorum\" dedi.



Nuri Alço ise, \"Böyle bir ortamda bulunmak çok güzel. Tüm insanların gelip burasını gezmeleri, ibret almaları gerekiyor. Hepimizin sonunda gelebileceği bir yer burası. Böyle kuruluşlara sahip çıkmamız lazım\" diye konuştu.



Seslendirme sanatçısı Belkıs Özener, \"Size uzun yıllar Türk sinemasından seslendim. Sesimi biliyordunuz ama beni tanımıyordunuz. Şimdi karşınızdayım. 40 sene sustum, bu ses benim demedim\" dedi.