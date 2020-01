(Görüntülü Haber) Darıca'daki Halk Koşusu'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı

DARICA (KOCAELİ) (DHA) Atletler ile birlikte koşuya katılan \'Karabaş\' adlı köpeğin finiş çizgisine varışını hayranlıkla izledi Kocaeli Darıca Belediyesi\'nce bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton Koşusu\'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Uluslararası 6. Yarı Maraton Koşusu\'nu erkeklerde Etiyopya\'dan Derara Desalegn Hurısa, kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai kazandı. Atletler ile birlikte koşuya katılan \'Karabaş\' adlı köpeğin finiş çizgisine varışı hayranlıkla izlendi. Karabaş yarışı bitirdikten sonra 10\'ar dakika aralıklarla tekrar koşuya katılıp finişe defalarca giriş yaparak izleyenlerden tam not aldı. Darıca Belediyesi\'nce bu yıl 6\'ncısı düzenlenen Uluslararası Yarı Maraton Koşusu\'na 11 ülkeden bin 250 atlet katılırken, Halk Koşusu\'na ise yaklaşık 6 bin 500 kişi katıldı. Koşuda erkeklerde Derara Desalegn Hurısa birinci, Kenya\'dan Sang Senard ikinci, Kenya\'dan Kalıpus Lomwai üçüncü oldu. Kadınlarda ise Kenya\'dan Margaret Agai birinci, Etiyopya\'dan Belaynesh Tsegaye Beyene ikinci, Kenya\'dan Esther Chesang Kakuri ise üçüncü oldu. Türk Milli Sporcu Esma Aydemir ise yarışmada 4\'üncülüğü kazandı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Darıca Kaymakamı Ömer Karaman, Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Haluk Görgün, Atletizm Fedarasyonu Başkan Vekili Celalettin Demirkatar\'ın katılımıyla atletlere ödülleri verildi. Birinciliği alan atletlere 5 bin dolar, ikinci olan atletlere 3 bin dolar, üçüncülere ise 2 bin dolar verildi. Darıca Belediye Başkanı Şükrü Karabacak yarışlara Dünya Atletizm Federasyonu tarafından bir gözlemcinin gönderildiği belirterek, dünya genelinde yapılan altın, gümüş ve bronz sıralamasında Darıca Uluslararası Yarı Maratonu\'nun bu seneden itibaren bronz kategorisinde olacağını kaydetti. YARIŞMANIN SÜPRİZİ KARABAŞ\'A MADALYA Atletler ile birlikte koşuya katılan \'Karabaş\' adlı köpeğin finiş çizgisine varışını hayranlıkla izledi. \'Karabaş\' yarışı bitirdikten sonra 10?ar dakika aralıklarla tekrar koşuya katılıp finişe defalarca giriş yaparak izleyenlerden tam not aldı. Koşunun finalinde \'Karabaş\' adlı köpeğe de temsili anı madalyası takılarak jest yapıldı. Bu arada yaşları büyük olan ihtiyar delikanlılar koşu bitiminde genç nesile öğütlerde bulunarak, spor yapıldığında hiçbir hastalığa kapılmayacaklarını ve spor yapan her breyin mutlaka kazanacağını söylediler. Bazı atletler ise maratonu finiş çizgisine varışını taklalar atarak noktaladı.