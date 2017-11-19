(Görüntülü Haber) Damat, Fikret Orman'dan transfer istedi

Olgucan KALKAN/İSTANBUL,(DHA) Nikah şahitliği yapan Orman \"Devre arasında Gignac transferini bitiriyor musunuz ?\" sorusu karşısında şakında döndü Gazeteci Yasin Dallı\'nın nikah töreninde transfer konuşuldu Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yasin Dallı, Sabriye Üstübeç çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Evlenen çifte önerilerde bulunan Başkan Fikret Orman, Beşiktaş ailesinin büyümesi gerekiyor. Onun için hayırlısıyla sizden çocuklar bekliyoruz\" dedi. DAMATTAN GİGNAC SORUSU Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Yasin Dallı, Sabriye Üstübeç çiftinin nikah şahitliğini yaptı. Beşiktaş Evlendirme Dairesi\'nde yapılan nikahta şahitlik yapan Fikret Orman\'a, damat Yasin Dallı transfer sözü istedi. Damat Yasin Dallı eşinin fanatik Beşiktaşlı olduğunu belirterek Başkan Orman\'a \"Başkanım Beşiktaş bu sene şampiyon olacak mı, diye sordu. Başkan Fikret Orman ise gülerek \"İnşallah\" yanıtını verdi. Meslek hayatında soru soran tarafta olduğunu belirtten Dallı, son olarak Fikret Orman\'a transferde adı Beşiktaş ile anılab Fransız oyuncu Pierre Gignac ike ilgili soru yöneltti. Dallı, \"Başkanım, devre arasında Gignac transferi bitecek mi\" sorusuna, Fikret Orman gülerek karşılık verdi. FİKRET ORMAN: \"BEŞİKTAŞ AİLESİNİN BÜYÜMESİ GEREKİYOR\" Nikan sonrasında evlilik cüzdanını geline teslim eden Fikret Orman, \"Beşiktaş ailesinin büyümesi gerekiyor. Onun için sizden hayırlısıyka çocuklar bekliyoruz\" dedi. Başkan Orman\'ın bu isteği davetliler tarafından büyük alkış aldı