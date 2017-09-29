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(Görüntülü Haber) Damadının tüfekle vurduğu kayınpederi öldü

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, 34 yaşındaki Mehmet U

29 Eylül 2017 23:44

Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP\'te, 34 yaşındaki Mehmet U.\'nun dün kahvehanede otururken tüfekle vurduğu kayınpederi 54 yaşındaki Tahir Koçarslan, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün öğleden sonra Dülükbaba Mahallesi\'nde meydana gelen. Mehmet U.\'nun tartıştığı ismi öğrenilmeyen eşi, evi terk edip babası Tahir Koçarslan\'ın evine döndü. Öfkelenen Mehmet U., evdeki tüfeği alıp Fedai Kalmaz Sokak\'taki kahvehaneye gitti. Mehmet U., kahvehanede oturan kayınpederi Tahir Koçarslan\'a ateş edip, kaçtı. Yaralanan Tahir Koçarslan, tedaviye alındığı Şehitkamil Devlet Hastanesi\'nde bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Koçarslan\'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu\'na götürülürken, kaçan Mehmet U.\'nun yakalanması için başlatılan çalışma devam ediyor.

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