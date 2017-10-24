(Görüntülü Haber) Dalaman'da Cumhuriyet Bayramı kutlamaları başladı

Cihan KAYA / DALAMAN (Muğla), (DHA) MUĞLA\'nın Dalaman İlçesi\'nde Cumhuriyet Bayramı, 6 gün süren etkinliklerle kutlanacak. Kutlamalar kapsamında ilk olarak Kurtalan Ekspres sahne aldı. Dalaman Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla 6 günlük kutlama programı hazırladı. Bu kapsamda dün (pazartesi) Dalaman pazaryerinde kurulan panayır alanında Kurtalan Ekspres grubu konser verdi. Konseri Garnizon Komutan Vekili Hava Pilot Albay Savaş Cenik, CHP\'li Dalaman Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz, belediye meclis üyeleri, CHP Dalaman İlçe Başkanı Kamil Ayhan Öner ve çok sayıda vatandaş izledi. Kurtalan Ekspres sahnede yaklaşık 3 saat kalırken Barış Manço ve Cem Karaca\'dan çok sayıda parça seslendirdi. Neşet Ertaş\'ın da bir parçasının seslendirildiği gecede söylenen parçalara seyirciler de eşlik etti. Gecede Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen halı saha futbol turnuvası karşılaşmalarında dereceye giren takımlara kupaları verildi. Cumhuriyetin verdiği en büyük paye olan vatandaşlık unvanına sahip herkesin bayram programına davetli olduğunu belirten Belediye Başkanı Muhammet Şaşmaz \"Cumhuriyetin geniş katılımlı sivil programlarla kutlanması, hepimiz için gurur vericidir. Cumhuriyet Bayramı\'nda Dalaman\'da görmeyi arzu ettiğimiz yegane manzara budur. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının meydanı, sokağı, caddesi yoktur. Bütün Dalaman kutlama meydanıdır. Bu kapsamda bu yıl Cumhuriyet Bayramı kutlamalarını bir haftaya yaydık ve Dalaman\'ın her köşesinde yapacağız. Vatandaşlarımız ay yıldızlı al bayrağın dalgalandığı bütün kutlamalara iştirak etmeli, destek vermelidir. Birlik ve beraberlik içerisinde, herkesin kutlamasını yapmasını, bayram coşkusunun her yere yayılmasını diliyorum\" diye konuştu. KONSER PROGRAMI Kutlamalar kapsamında bugün farklı okulların gösterileri ile birlikte Buray konseri düzenlenecek. 25 Ekim\'de Nurettin Rençber, 26 Ekim\'de Ersan Er sahne alırken, 27 Ekim\'de 3. Yeşil Elmas Dalaman Sarsala Çadır Kampı Bisiklet Festivali gerçekleştirilecek. Aynı akşam Sahra Bant konser verirken, 28 Ekim\'de okul gösterilerinin ardından İmera sahne alacak. 29 Ekim\'de ise gündüz resmi törenin ardından 3\'üncü Dalaman Dağ Bisiklet Yarışı, okul gösterileri ve Aleyna Tilki konseri ile etkinlikler sona erecek.