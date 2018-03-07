(Görüntülü Haber) Dalaman'da 15 bin kişi, Afrin şehidini uğurladı (2)

Ercan KAYLI, Süleyman İLTER / DALAMAN (Muğla), (DHA)- TÜRK Silahlı Kuvvetleri\'nin (TSK) Afrin\'de sürdürdüğü Zeytin Dalı Harekatı\'nda 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Uzman Onbaşı Fuat Demir (24), memleketi Muğla\'nın Dalaman ilçesinde toprağa verildi. Şehit Demir, yaklaşık 15 bin Dalamanlı tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Afrin kırsalında 1 Mart\'ta Hac Bilal köyü Kel Tepe bölgesinde 8 askerin şehit olduğu çatışmada yaralanan 13 askerden biri olan Uzman Onbaşı Fuat Demir, dün sabah, tedavi gördüğü Ankara\'daki Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde şehit oldu. Acı haber, Muğla\'nın Dalaman ilçesinde oturan yakınlarına ulaştı. Şehidin tedavisi için Ankara\'da bulunan babası Enver Demir, annesi Zeynep Demir ve 3 kardeşi başta olmak üzere, acı haber herkeste büyük üzüntü yarattı. Şehit Demir\'in cenazesi askeri uçakla dün Ankara\'dan Dalaman\'a getirildi. Buradan alınan cenaze, konvoy eşliğinde Dalaman Devlet Hastanesi morguna konuldu. Bugün ise Şehit Fuat Demir\'in cenazesi; Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı CHP\'li Osman Gürün\'ün de aralarında bulunduğu kent protokolünün de katılımıyla, şehit ailesinin ve çok sayıda vatandaşların oluşturduğu konvoy eşliğinde, şehidin baba ocağı Gürleyik Mahallesi\'ne götürüldü. Dalaman halkı ve yol üzerinde bulunan birçok okulun öğrencileri, ellerinde bayraklarla şehidi karşıladı. Baba evine getirilen şehit için helallik alındı, dualar okundu. Dört çocuğun en büyüğü olan şehit Demir\'in kardeşleri ile anne ve babası başta olmak üzere, yakınları gözyaşlarını tutamadı. Şehit Fuat Demir\'in cenaze törenine Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Muğla Valisi Esengül Civelek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, AK Parti Muğla Milletvekili Nihat Öztürk, MHP Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, CHP Muğla Milletvekili Akın Üstündağ, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları, siyasi parti temsilcilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 15 bin kişi katıldı. Baba evinde helallik alındıktan sonra şehit Demir\'in Türk bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konuldu. Mahalledeki caminin alanının küçük olması ve yüksek katılım nedeniyle cenaze namazı, Gürleyik İlkokulu bahçesinde kılındı. Öğlende kılınan cenaze namazının ardından şehit Demir, Gürleyik Naldöken Mezarlığı\'nda toprağa verildi. Cenaze törenine katılanlar \"Şehitler ölmez vatan bölünmez\" sloganı attı.