(Görüntülü Haber) Daireye akan su yüzünden cinayet

Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) BAKIRKÖY\'de iki komşunun, daireye akan su yüzünden başlayan tartışması cinayetle bitti. Üst katta oturan Abdullah K.(53), dairesine su aktığını söyleyen alt kat komşusu Ertem Karaman (36)\'ı tabancayla vurarak öldürdü. Polis tarafından yakalanan ve üzerinden sahte bir kimlik çıkan Abdullah K.\'nın 2017 yılında da Ankara\'da Korkmaz Atılgan adlı kişiyi öldürmek suçundan arandığı tespit edildi. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Bakırköy, Osmaniye Mahallesi, Cami Sokak üzerinde önceki gün meydana gelen olay polis kayıtlarına göre şöyle gelişti; Bekar olarak yaşayan Ertem Karaman dairesine su gelmesi üzerine üst kat komşusunun kapısını çalarak durumu anlattı. Üst kat komşusu Abdullah K. arızayı tamir ettireceğini söyleyince tekrar aşağı indi. Bir süre sonra bu kez Abdullah K. alt kat daireye inerek akan suyu görmek istedi. İkili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Abdullah K. silahını çekerek komşusunu vurdu. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli kısa süre içinde gözaltına alındı.





SAHTE KİMLİKLİ KATİLİN BİR CİNAYETİ DAHA ORTAYA ÇIKTI





Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Abdullah K.\'nın üzerinden ilk anda Adem Cengiz adına düzenlenmiş üzerinde kendi resmi bulunan bir ehliyet çıktı. Ancak kısa sürede ehliyetin sahte olduğu şüphelinin gerçek adının ise Abdullah K. olduğu tespit edildi. Polis bu isimle kayıtları kontrol ettiğinde şüphelinin Ankara\'da Korkmaz Atılgan adlı kişiyi öldürmek suçundan arandığını belirlendi. Ayrıca Abdullah K.\'nın daha önceden mala zarar vermek, hakaret, iftira, kimlik bildirmemek gibi suçlardan polise geliş kaydı olduğu tespit edildi. Poliste yapılan sorgusunda suçunu itiraf ettiği öğrenilen şüpheli Abdullah K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.