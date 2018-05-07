(Görüntülü Haber) Dağlık bölgede tuvalete diye gitti, 6 saat sonra bulundu

Nermin UÇTU MANİSA, (DHA) Manisa\'nın Yunusemre ilçesi Yuntdağı bölgesinde bulunan Türkmen Şelalesi\'ne giden 21 yaşındaki Emre Denli, tuvalet ihtiyacını gidermek için arkadaşlarından uzaklaştı. Kaybolan ve geri dönemeyen Denli, arkadaşlarının kurtarma ekiplerine haber vermesiyle 6 saat sonra 800 metre uzaklıkta dağlık arazide bulundu. Atatürk Mahallesi\'nde yaşayan Emre Denli, dün (pazar) akşam arkadaşlarıyla birlikte Yuntdağı\'nda Türkmen Şelalesi\'ne gitti. Burada arkadaşlarıyla vakit geçiren Denli, bir süre sonra tuvalet ihtiyacı için uzaklaştı. Ancak karanlıkta yolunu kaybeden Denli, kayboldu. Denli geri dönmeyince arkadaşları bir süre onu aradı. Bulamayınca saat 22.00\'de, jandarmaya haber verdi. Jandarma, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarında jandarmanın iz süren köpekleri de yer aldı. Emre Denli, kaybolduğu yerin 800 metre uzağında dağlık arazide saat 04.00 sıralarında bulundu. Korku yaşayan Emre Denli\'nin ailesi ve arkadaşları, sevinç gözyaşı döktü.