(Görüntülü Haber) Dağcılardan, Erciyes'e 30 Ağustos zirve tırmanışı

KAYSERİ, (DHA)- BİR grup dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına, Erciyes\'e zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Kayseri Erciyes A.Ş. Kış ve Doğa Sporları Kulübü tarafından her hafta sonu organize edilen \'Erciyes Tarifeli Zirve Tırmanışı’ programının bu haftaki bölümüne katılan 30 dağcı, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına, Erciyes’in 3 bin 916 metredeki zirvesine tırmandı. Zirve tırmanışına, Denizli’den gelen Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) üyeleri başta olmak üzere, Ankara, Almanya ve Kayseri’den katılan 30 dağcı katıldı. 26 Ağustos Büyük Taarruz\'un 95\'inci yıl dönümüne denk gelen etkinlik, dağcıların Tekir Bölgesi\'nde toplanmasıyla başladı. Tırmanışa başlayan dağcılar, Erciyes’in 2 bin 900 metredeki Çobanini kamp alanında geceyi geçirdi ve sabah erken saatlerinde yeniden tırmanışa geçerek Erciyes’in 3 bin 916 metredeki zirvesine ulaştı. Zirvede hatıra defterini imzalayarak duygularını yazan doğaseverler, bu zirve tırmanışını vatan için canlarını feda eden başta kurtuluş savaşı şehitleri olmak üzere tüm şehit ve gazilere armağan etti. Almanya’dan bu programa katılan Daniel Klesen de, şöyle dedi: \"Böyle bir grup ile bu organizasyona katıldığım için çok mutlu oldum. Her şey çok güzeldi. Yetkililer çok iyi ilgilendi bizimle. Tırmanışın bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Zorlandım ama buna değdi.” Pamukkale Arama Kurtarma ve Doğa Sporları Derneği (PAKDOS) Başkan Yardımcısı Ali Fuat Avcı da, 30 Ağustos Zafer Bayramı anısına 26 Ağustos Büyük Taarruz’un yıl dönümünde başlayan etkinlik kapsamında Erciyes’in 3 bin 916 metresine tırmandıklarını söyledi. Avcı, şöyle dedi: \"Bu zirve tırmanışımızı bu vatan için canlarını feda eden başta Kurtuluş Savaşı şehitlerimiz olmak üzere tüm şehit ve gazilerimize armağan ediyoruz. Etkinliğimizi 18 kişilik Denizli’den katılan ekip olarak ve diğer illerden gelen 12 arkadaş olmak üzere toplam 30 kişi ile beraber tamamladık. Şimdiye kadar birçoğumuzun en büyük zirvesi Erciyes oldu. Çok mutluyuz çok gururluyuz. Kayseri Erciyes A.Ş.’ye çok teşekkür ediyoruz. Eksiksiz mükemmel bir organizasyon oldu. Umduğumuzdan daha güzel bir ortam ile karşılaştık. İlgi çok güzeldi.” Zirve tırmanışı programına Ankara’dan katılan Süleyman Erdoğan ise, \"\'İlk defa tanıdığım çok güzel bir ekip oldu. Zirve çok güzeldi. 30 Ağustos kutlamalarına denk geldiği için zirvede bulunan hatıra defterine aziz şehitlerimiz için saygımızı ifade ettik. Hepsini şükranla ve rahmetle anıyoruz. Çok keyifli bir tırmanış oldu\'\' diye konuştu. Tırmanışa Kayseri, Kar Kaplanları Kulübünden katılan Yusuf Hamurcu, “Zirve tırmanışı çok güzel geçti. Böyle tahmin etmiyorduk. Çok memnun kaldık. Bu tarz tırmanışların düzenlenmesi çok iyi, umarım daha da yaygınlaşır. Herkese bu organizasyona katılmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.