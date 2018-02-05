(Görüntülü Haber) Dağ evinde öldürüldü, yanındaki arkadaşı tutuklandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak),(DHA) - ZONGULDAK\'ın Ereğli ilçesinde, dağ evinde öldürülen Metin Şahin\'in (56) cinayet işlendiğinde, yanında bulunan arkadaşı Cafer K. (42) tutuklandı. Olay, geçen cuma günü, Ören Yeni Mahallesi, Kavucaktaş mevkisinde meydana geldi. Irmak kenarındaki dağ evinin balkonunda oturan Metin Şahin, ormanlık alandan açılan ateş sonucu başından ve göğsünden vuruldu. Olay sırasında, yanında bulunan arkadaşı Cafer K.\'nin ihbarı üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, Şahin\'in öldüğünü tespit etti. Cafer K., olayın ardından evden 1 kilometre uzaklıkta, polis tarafından bulunarak, karakola götürüldü. Şahin\'in cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından yaklaşık 2 kilometre taşınarak, ambulansa götürüldü. Çamura saplanan ambulans ise çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. Metin Şahin\'in cenazesi, otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi\'nin morguna kaldırıldı. \'CİNAYETİ KÖYLÜSÜ İŞLEDİ\' İDDİASI Cafer K., arkadaşı Şahin ile evinin balkonunda otururken, silahlı saldırıya uğradıklarını ve kendisinin kaçtığını ileri sürdü. Cafer K., saldırıyı ise Şahin\'in köylüsü F.K.\'nin yaptığını iddia etti. Polis, daha sonra F.K.\'yi de gözaltına aldı. Cafer K. ile F.K.\'nin çelişkili ifadeler verdiği belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, gece adliyeye sevk edildi. Polis, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabancayı ise Cafer K.\'nin yakalandığı bölgeye yakın yerde buldu. Tabanca, incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu\'na gönderildi. OLAY SAATİNDE NEREDE OLDUĞUNU İSPATLADI, SERBEST KALDI Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden F.K., olay saatinde kahvede olduğunu ispatlayarak, serbest bırakıldı. Cafer K. ise cinayeti kendisinin işlemediğini öne sürerek, suçlamaları kabul etmedi. Mahkemeye sevk edilen Cafer K., tutuklandı.