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(Görüntülü Haber) D-8 Zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla aile fotoğrafı

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9

20 Ekim 2017 13:27

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi, \"İş birliğiyle fırsatları çoğaltmak\" temasıyla Türkiye\'nin ev sahipliğinde başladı. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı\'nda düzenlenen zirvede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'da konuşacak. Erdoğan\'ın katılımıyla zirvede yer alanlar aile fotoğrafı çektirdi. ZİRVEYE KATILANLAR Zirvede, Pakistan Başbakanı Şahid Hakan Abbasi, Nijerya Cumurbaşkanı Muhammadu Buhari, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri, Endonezya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammet Jusuf Kalla, Malezya Başbakan Yardımcısı Ahmed Zahid Hamidi, Bangladeş Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Muhammed Şehriyar Alem ve Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Hamdi Loza bir araya geliyor. D-8 Ekonomik İşbirliği Örgütü 9. Zirvesi ile D-8 dönem başkanlığı, ikinci kez Türkiye\'ye geçiyor.

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