(Görüntülü Haber) D-100'deki kaza; trafik yoğunluğuna neden oldu (Ek Görüntülerle geniş haber )

İbrahim AKTÜRK-Murat SOLAK/İSTANBUL, (DHA) Fatih\'te kontrolden çıkan taksi, önünde seyir halindeki bir otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Olayda taksi sürücüsü hafif yaralanırken, kaza nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu. Edinilen bilgiye göre, kaza saat 16.30 sıralarında, D-100 Karayolu Edirnekapı mevkiinde, Avcılar istikametinde meydana geldi. 34 TFL 18 plakalı taksinin sürücüsü, henüz bilinmeyen sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan taksi, önünde seyir halindeki otomobile çarptıktan sonra yan yattı. Kazada taksi sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ambulans ekipleri, taksi sürücüsüne ilk tedavisinin ardından hastaneye götürdü. Kaza nedeniyle Avcılar istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Görgü tanıkları, taksi sürücüsünün hızlı olduğunu iddia etti. Kazaya karışan taksinin olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.