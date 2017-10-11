T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Çuvalda molotofkokteyli taşırken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, yasadışı gösterilere katılan 16 yaşındaki S

11 Ekim 2017 21:32

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, yasadışı gösterilere katılan 16 yaşındaki S.O.\'nun taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi.

Merkez Seyhan İlçesi, Mithatpaşa Mahallesi\'nde terör örgütü PKK yandaşlarınca yasadışı gösteri düzenlendi. Molotofkokteyli ve havai fişek atan göstericilere, polis ekipler müdahale etti. Ara sokaklara kaçan göstericilerden S.O. yakalandı. Şüphelinin taşıdığı çuvalda 9 molotofkokteyli ele geçirildi. Adana İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, olay yerine gelerek ele geçirilen malzemeleri inceleyip bilgi aldı. Gözaltına alınan S.O., Çocuk Şubesi ekiplerine teslim edildi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA ADANAMerkez SeyhanMithatpaşa MahallesiPKKMolotofkokteyliAraAdanaEmniyet Müdürü Selami YıldızGözaltına

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24