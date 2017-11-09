(Görüntülü Haber) Çuval içinde çöpe atılan köpek, barınakta rehabilite ediliyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA) - KARAMAN\'da ağzı bağlı çuval içinde çöp konteynerine atılan ve temizlik görevlilerince fark edilen köpek, hayvan barınağında rehabilitasyona alındı.



Olay, dün Hürriyet Mahallesi 1530 Sokak\'ta meydana geldi. Karaman Belediyesi\'ne bağlı temizlik işçileri, çöp konteynerlerini kompresörlü kamyona aktarırken, ağzı bağlı çuvalda hareketlilik olduğunu fark etti. Çuvalı açan işçiler, köpekle karşılaştı. Daha sonra buldukları köpeği belediyeye ait hayvan barınağına teslim etti. Muayene edilen köpekte herhangi bir sağlık sorununun olmadığı belirlendi. Kontrol ettiği köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirten veteriner Akif Kirişçi, \"Aşırı derecede korkmuş. Korku nedeniyle stresli bir durumu var. O yüzden köpeğimizi rehabilitasyon bahçemize aldık. Biraz daha rahatlaması ve sakinleşmesi gerekiyor. Cerrahi veya dahili hiçbir sıkıntısı görünmüyor. Bizim temizlik işçilerimizin dikkatli davranması ve fark etmiş olmaları, köpeğin hayatını kurtardı. Fark edilmeseydi bu köpek, çok korkunç bir şekilde ölecekti. Sahipli veya sahipsiz bütün köpeklerin yaşama hakkı var. Bunlara saygı duymamız, buna göre, hareket etmemiz gerekiyor. Eğer ki bakamayacağınız köpeğiniz varsa belediyeye bir telefonla durumun bildirilmesi halinde ekiplerimiz, gidip, teslim alır ve barınakta biz onları besleriz\'\' diye konuştu.



Kirişçi, dün yine aynı bölgede trafik kazası sonucu bacağından yaralanan bir köpeğin barınağa getirildiğini ve köpeğin ameliyatla arka sağ bacağını kesmek zorunda kaldıklarını anlattı. Kirişçi, \'\'Bir aracın çarpması olarak gelen köpeğimizin sağ arka ayağında, çok büyük yara vardı. Kopma ve parçalı kırıklar vardı. O yüzden sağ arka ayağını ampute etmek zorunda kaldık. Şu an için sol arka ayağında da kırık ve yaralar var. Sol arka ayağındaki kırığın, küt kırık olduğu için onun iyileşme ihtimali çok fazla. Başlangıçtan itibaren enfeksiyon kapmaması için uğraşıyoruz. Antibiyotiklerle tedavi ediyoruz\'\' dedi.



Öte yandan çöp konteynerine atılıp, temizlik görevlilerince fark edilen köpeği o sırada cep telefonu kamerasıyla görüntüleyip, sosyal medya üzerinden yayınlayan ve köpeğin durumunu hayvan barınağına bildiren Hürriyet Mahallesi sakini Hasan Uçar, trafik kazası sonucu yaralanan köpeği de yaralı bulup, hayvan barınağına teslim ettiğini söyledi. Uçar, \'\'Çuvalın içinde çöpe o hayvanı atmışlar. İbret alınması ve vicdanlı davranılması konusunda uyarıda bulunmak için çöpte bulunan köpeği sosyal medyada canlı olarak yayınladım. Hayvanlara karşı sevgi ve saygı göremiyorum. Köpeği belediyeye ait barınağa teslim ettik. Dünkü bacağı kopan köpeği de teslim ettik\'\' diye konuştu.

