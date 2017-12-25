T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Gazetesi davasına ilişkin açıklama yaptılar

Ümit TÜRK- Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Gazetesi'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen ara kararın ardından avukatlar ve gazeteciler adliye önünde açıklamalarda bulundu

25 Aralık 2017 22:08

Ümit TÜRK- Cansel KİRAZ-Güven USTA/İSTANBUL,(DHA)-CUMHURİYET Gazetesi\'nin yazar, muhabir ve yöneticilerinin yargılandığı davada verilen ara kararın ardından avukatlar ve gazeteciler adliye önünde açıklamalarda bulundu. İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, \"Bu sabah büyük bir umutla bu davaya girmiştik. Dün çıkarılan KHK\'lerle artık daha da karanlık hale geldiğini söylemiştik. Bugün gördüğümüz bu tablo nedenli bu kaygılarda haklı olduğumuzu gösterdi. Sanıksız bir savunma ve kısıtlılık kararı alınarak götürülen bir tablodan söz ediyoruz\" dedi. Gazeteci Ertuğrul Mavioğlu, \"Biz başından beri ifade özgürlüğünün bir yaşam hakkı olduğunu söyledik. Biz o yüzden başından beri Cumhuriyet davasının ifade özgürlüğünün tam da odağında olan bir dava olduğunu savunuyor, bu çerçevede sokaklara afişler yapıştırarak, yürüyüşler yaparak, mahkeme önlerinde hukuk isteyerek mücadelemizi sürdürüyoruz\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

TÜRK Cansel KİRAZGüven USTAİSTANBULDHACUMHURİYET GazetesiBarosu Başkanı Mehmet DurakoğluDünKHKBugünSanıksızGazeteci Ertuğrul MavioğluBizCumhuriyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24