(Görüntülü Haber) Cumhuriyet Bayramı konserinde Resul Dindar rüzgarı

Cevdet ŞEN / KINIK (İzmir), (DHA) İZMİR\'in Kınık İlçesi\'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında sahne alan Türk Halk Müziği sanatçısı Resul Dindar, birbirinden hareketli şarkılarıyla dinleyenlere keyifli bir akşam yaşattı Türk Halk Müziği sanatçısı Resul Dindar, Cumhuriyet Meydanı\'nda konser verdi. Karadeniz\'in güçlü seslerinden Resul Dindar, soğuk havaya rağmen konser alanının dolduran Kınıklıların içini hareketli şarkılarla ısıttı. Kınık Belediye Başkanı AK Partili Sadık Doğruer, eşi Hülya Doğruer ile birlikte sahne önünde oynayan gruba katılarak eşlik etti. Resul Dindar ise, down sendoromlu Berkay Yıldırım ile Kemal Can Doğan\'ı sahneye çıkartarak beraber oynadı. Ayrıca Başkan Doğruer ve Kınık Kaymakamı Mustafa Ergün, alanı dolduranlar birlikte \'Türkiyem\' marşında Dindar\'a eşlik etti. Konser sonunda Başkan Doğruer, Dindar\'a plaket ve Kınık\'ta dokunan kilim hediye etti.