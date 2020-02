(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok (1)

Hakime TORUN / ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Suriye rejimi ile temasa geçilmeli\' önerisine ilişkin bir soru üzerine, \"Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karar alır uygularız. Suriye sahasında çok değişik şeyler yaşanıyor yeni vekâlet savaşları hayata geçirilmeye çalışılıyor. ABD\'nin PYD ve YPG\'ye verdiği destek maalesef bunun örneklerinden . Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değil\" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, düzenlenen basın toplantısında gündemi değerlendirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. \"ÖSO, MEŞRU SURİYE MUHALEFETİNİN ÖNEMLİ BİR PARÇASIDIR\" Kalın, \"ÖSO onları terör örgütleri ile bağlantılı yaklaşımlar Zeytin Dalı Harekâtı\'na gölge düşürme niyetidir. Küçük siyasi hesapların bir kenara konularak milli çıkarlar doğrultusunda tam bir kenetlenme sağlanmalı. ÖSO, meşru Suriye muhalefetinin önemli bir parçasıdır\" dedi. \"TERÖRİSTLERİN AFRİN BÖLGESİNDE YEDİĞİ DARBELER NETİCESİNDE YENİ ARAYIŞLARA GİRDİĞİNİ DE GÖRÜYORUZ\" Kalın, \"Teröristlerin Afrin bölgesinde yediği darbeler neticesinde yeni arayışlara girdiğini de görüyoruz\" dedi. \"AMERİKAN YÖNETİMİ UMARIZ PYD VE YPG\'YE VERDİKLERİ DESTEĞİ BİR AN ÖNCE SONLANDIRIRLAR\" Kalın, \"Amerikan yönetimi umarız PYD ve YPG\'ye verdikleri desteği bir an önce sonlandırırlar\" dedi. \"SOÇİ\'DEKİ ZİRVEDE BİR TAKIM HATALAR YAPILDI. AKSAKLIKLAR OLDU\" Soçi\'deki Suriye toplantısına ilişkin Kalın, \"Soçi\'deki zirvede bir takım hatalar yapıldı. Aksaklıklar oldu. Rejimin İdlib\'teki çatışmasızlık bölgesinde Astana\'da alınan kararı ihlal edici tavırları maalesef devam ediyor. Sivillere yönelik saldırıların sona ermesi için bütün aktörler devreye girmeli\" diye konuştu. \"ZEYTİN DALI HAREKATI\'NIN EKONOMİYE OLUMSUZ ETKİSİ OLMAMIŞTIR\" Kalın, \"Zeytin Dalı Harekatı\'nın ekonomiye olumsuz etkisi olmamıştır. Bundan sonra da olumsuz etkisi beklenmemektedir\" dedi. \"REJİM İLE DOĞRUDAN BİR TEMAS, GÖRÜŞME ŞU ANDA ZATEN BİZİM GÜNDEMİMİZDE YOK\" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'nun \'Suriye rejimi ile temasa geçilmeli\' önerisine ilişkin bir soru üzerine Kalın şöyle konuştu: \"Rejimle herhangi bir temasımız söz konusu değil. Şu anda öyle bir temasın kurulması da söz konusu değil. Kendi ulusal çıkarlarımız doğrultusunda karar alır uygularız. SURİYE SAHASINDA ÇOK DEĞİŞİK ŞEYLER YAŞANIYOR YENİ VEKÂLET SAVAŞLARI HAYATA GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR Suriye sahasında çok değişik şeyler yaşanıyor yeni vekâlet savaşları hayata geçirilmeye çalışılıyor. ABD\'nin PYD ve YPG\'ye verdiği destek maalesef bunun örneklerinden . Niyetin sadece DEAŞ ile mücadele olmadığı daha uzun vadeli bir askeri mevcudiyet elde etmek için bir takım planların yapıldığı şeklinde soru işretlerine yol açıyor. Bu doğrudan bizi ilgilendiren sınırımızda olan gelişmeler. Rejim ile doğrudan bir temas, görüşme şu anda zaten bizim gündemimizde yok. Bu konuda da bir değişiklik söz konusu değil.\" MCMASTER VE TİLLERSON\'IN TÜRKİYE ZİYARETLERİ ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı McMaster\'ın ve ABD Dışişleri Bakanı Tillerson\'ın Türkiye\'ye yapacakları ziyarete ilişkin Kalın, \"ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson\'ın ziyareti kendi talepleri üzerine gerçekleşiyor. ABD yönetiminden bir takım somut adımlar bekliyoruz. Sahaya yansıyan somut adımlar görmedik\" dedi. \"TANKIMIZI VURAN SİLAHIN MENŞEİ İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR\" Kalın, \"Tankımızı vuran silahın menşei ile ilgili inceleme devam ediyor. O incelemenin raporu geldikten sonra gerekli değerlendirmeyi yapacağız\" dedi. \"HASSASİYET GÖSTERİP SUSMALARI GEREKİR\" Kalın, \"Türk Tabipleri Birliği\'nin (TBB) başındaki Türk ifadesi Bakanlar Kurulu kararıyla verilen bir sıfat bir isim. Türkiye\'de faaliyet gösteren bir STK\'nın kamuoyunun hassasiyetlerini gözardı ederek açıklamalar yapması kamuoyunda tepkiye yol açar. Cumhurbaşkanımız da bu tepkiyi dikkate alarak açıklamalarda bulundu. Bizim askerimiz orada bizim ülkemiz için özgürce nefes alabilmemiz için hayatlarını ortaya koyuyorlar. Birilerinin biz operasyona karşıyız demeleri her şeyden önce o Mehmetçiklere saygısızlık, haksızlıktır. En azından hassasiyet gösterip susmaları gerekir\" diye konuştu.