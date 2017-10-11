(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın da türkü söyledi

İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sırbistan gezisinde Tuna nehri akmam diyor adlı türküyü seslendirdi. Hamza Yerlikaya’nın instagram hesabından paylaştığı videoda Kalın, türkünün, “Tuna nehri akmam diyor, etrafımı yıkmam diyor, şanı büyük Osman Paşa, Plevne’den çıkmam diyor” kıtasını seslendiriyor. Önceki gece de Sırbistan Dışişleri Bakanı Ivica Dacic\'in Rumeli şarkısı olan “Osman Aga” türküsünü Türkçe olarak söylemesi davetlilerden büyük alkış almıştı. (Fotoğraflı)