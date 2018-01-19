(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Biz masalı olan bir milletin evlatlarıyız

Gül KABA/Fatih DURMUŞ/İSTANBUL, (DHA)-CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Bize tarih yüzyıldan fazla bir süredir Avrupa merkezci bir perspektiften okutuldu. 1\'inci Dünya Savaşı\'nı analiz ederken ya da anlatırken aynı kalıplar içerisinde düşünmeye devam ediyoruz. Bu belgeselde birçok şeyin revize ve tashih edildiğini biliyorum. Bu tür çalışmalara bizim daha fazla ihtiyacımız var. Biz masalı olan bir milletin evlatlarıyız. Kendi hikayesinin farkında olmayan milletler gelecek inşa edemez \" dedi. Başbakanlık Tanıtma Fonu desteği ile TRT World Research Center ve Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) tarafından Conrad Otel\'de \'100 Yıl Sonra: Cihan Harbi Uluslararası Paneli ve \'Yakın Plan Cihan Harbi Belgeseli\' lansmanı düzenlendi. \'Yakın Plan Cihan Harbi\' belgeselinden bir kesitinin yayınlanmasıyla başlayan lansmana Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Prof. İbrahim Kalın, TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, BAU Mütevelli Heyet Başkanı Enver Yücel, BAU Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın\'ın yanı sıra Prof. Justin McCarthy, Prof. Edward Erickson,Prof. Mehmet Ali Beyhan, Prof. Halil Berktay, Prof. Tufan Buzpınar katıldı. \"TARİH BİZE AVRUPA MERKEZCİ BİR PERSPEKTİFTEN OKUTULDU\" İki oturumdan oluşan panelin birincisinde \'Cihan Harbi’nin sebepleri, sonuçları ve günümüze etkisi\', ikinci oturum da ise \'büyük savaş öncesi ve sonrasında Filistin ve Kudüs\' konuşuldu. Panelin açılış konuşmasını yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, \"Bize tarih yüzyıldan fazla bir süredir Avrupa merkezci bir perspektiften okutuldu. Hala biz tarihi okurken Avrupa merkezcilikten onun tortularından ve zihin kalıplarından kurtulabilmiş değiliz. Bugün herhangi bir ortalama vatandaşa sorduğunuz zaman ister İstanbul\'da, ister Saraybosna\'da, ister New York\'ta, isterse Tokyo\'da size anlatacakları tarihin akışıyla ilgili şeyler büyük ölçüde Avrupa merkezci tarih perspektifini yansıtacaktır\" dedi. \"BELGESELDE BİRÇOK ŞEY TASHİH EDİLDİ\" \"Bugün hala Avrupa merkezci bir perspektifinden kurtulabilmiş değiliz\" diyen Kalın, 1\'inci Dünya Savaşı\'nı analiz ederken ya da anlatırken aynı kalıplar içerisinde düşünmeye devam ediyoruz. Bu belgeselde birçok şeyin revize ve tashih edildiğini biliyorum. Bu tür çalışmalara bizim daha fazla ihtiyacımız var\" diye konuştu. \"KENDİ HİKAYEMİZİ UNUTTUK\" Kendi hikayesinin farkında olmayan milletlerin gelecek inşa etmesinin mümkün olmadığını belirten Kalın, \"Kendi hikayemizi anlatabilmek zorundayız. Kendi hikayesinin farkında olmayan milletlerin gelecek inşa etmesi mümkün değildir. Biz kendi hikayemizi unuttuk. Ahmet Hamdi Tanpınar\'ın Huzur\'da söylediği çok kritik bir cümle vardır. \'Biz masalı olan insanlarız galiba\' der. Biz masalı olan bir milletin evlatlarıyız. Bu hikayelerimizi unuttuğumuz için, hikaye anlatma sanatını da unuttuk. Eskilerin tahkiye sanatı dediği bir şeyi hikaye olarak anlatma yeteneğimizi de büyük oranda yitirdik\" ifadelerini kullandı. ENVER YÜCEL: BELGESELDE CİHAN HARBİ\'NDE YAŞANANLARA İLİŞKİN ÖNEMLİ İPUÇLARI VAR Belgeselde Cihan Harbi\'nde yaşananları ve bu yıllara etkileriyle ilgili önemli ip uçlarının yer aldığını söyleyen Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel de, \"1\'inci Dünya Harbi\'nin 100\'üncü yılı, 100\'üncü yılda Bahçeşehir Üniversitesi Medeniyet Araştırmaları Merkezi (MEDAM) belgesel yapmaya karar verdik. Tabi ki dünyanın her köşesinde bunu izletmek, araştırmak, dinlemek, izlemek içinde çok geniş ağa sahip olan TRT ile işbirliğine gidelim istedik. TRT World ile birlikte bu belgesel çekildi. 22 bölümden ibaret olan bu belgeselde Cihan Harbi\'nde yaşananlar ve bu yıllara etkileriyle ilgili önemli ip uçları veriyor\" dedi. \"TÜRKİYE CUMHURİYETİ ONURUYLA, ŞEREFİYLE DEVAM EDEN BİR KÜLTÜRE SAHİP\" Belgeselin sonunda savaşın hala devam edildiğinin söylendiğini aktaran Yücel, \"En sonunda diyoruz ki \'savaş halen devam ediyor\'. Bugünlere gelişimizde Cihan Harbi\'nde en çok kayıp veren ülkelerin başındayız. Binlerce şehidimiz var, topraklarımızın bir kısmı gitmiş durumda. Ama Türkiye Cumhuriyeti devleti kurulduktan sonra yine onuruyla, gururuyla, şerefiyle haysiyetiyle halen devam eden bir medeniyet, kültüre sahibiz\" diye konuştu. Yücel, \"Bahçeşehir Üniversitesi olarak sadece öğrencilere bilgi aktarmak, bilim üretmenin yanında toplumsal olaylara bakışla ilgili objektif bir gözle hem gençlerimize hem de dünya insanlarına bunları aktarmak, anlatmak gayreti içinde olduk, olmaya da devam edeceğiz\" ifadelerini kullandı. İBRAHİM EREN:BELGESELE YAYIN VE YAPIM DESTEĞİ VERMEKTEN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUM TRT Genel Müdürü İbrahim Eren ise, \"Yakın Plan/Cihan Harbi belgeseline yayın ve yapım desteği vermekten büyük mutluluk duyuyorum. Belgesel 1\'inci Dünya Savaşı\'nın 100\'üncü yılında savaşın anlatılmamış yönlerini, gizli kalmış meselelerini ve bugüne kadar anlatılmış ancak farklı kaynaktan dinlediğimiz gerçekleri de tekrar anlatmaktadır\" dedi. \"7 BÖLÜMLÜK KISA VERSİYONUNU BU SENE İÇERİSİNDE YAYINLAMAYI PLANLIYORUZ\" 7 bölümlük kısa versiyonunu ana kanalda bu sene içerisinde yayınlamayı planladıklarını aktaran Eren, \"22 bölümlük bu yapım, TRT Belgesel kanalında pazartesi akşamları yayınlanmaya başlandı. Birde bunun 7 bölümlük kısa versiyonunu ana kanalımızda bu sene içerisinde yayınlamayı planlıyoruz. TRT olarak tarih mirasımızı, yayınlarımız ve özgün projelerimizle gündemde tutmaya devam edeceğiz\" şeklinde konuştu. PROF. DR. ŞENAY YALÇIN:CİHAN HARBİ\'NDE EKSİK VE YARIM ÖĞRENİLEN BİLGİLERE IŞIK TUTMAK İSTEDİK Bahçeşehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın da, \"Yakın Tarih/Cihan Harbi belgeselinin bugün lansmanını yaptık. Burada tarih kitaplarından hep yarım öğrendiğimiz veya sadece kulaktan kulağa edindiğimiz bilgilerin, ne kadar doğru ne kadar eksik olabileceği noktasında, Cihan Harbi\'yle ışık tutalım istedik\" dedi.