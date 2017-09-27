(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı'na suikast davasında, ek süre isteğine mahkemeden ret (2)

Yaşar ANTER - Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele 15 Temmuz\'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli askerlerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde bugün devam edildi. Darbeci askerlerden Albay Murat Dağlı ve Yüzbaşı Özay Cödel\'in esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre istemesi reddedildi. Mahkeme heyeti iki şüphelinin, esas hakkında savunma yapmaktan vazgeçmiş sayılmalarına oy birliğiyle karar verdi. Sanıkların avukatı Ayten İzmirli\'nin mazeretlerinin kabul edilmediğini ifade etmesi üzerine, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Aynı hususta konuşmaya devam etmeyin. Bu şekilde duruşma adabı ile intizamına aykırı davranıyorsunuz. Sizi duruşma inzibatına uymanız konusunda uyarıyorum. Aksi takdirde hakkınızda disiplin işlemi uygulanacak. Bu konuda sizi uyarıyorum\" dedi. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın Marmaris\'te kaldığı otele saldırı düzenleyen Özel Kuvvetler ve Muharebe Arama Kurtarma (MAK) timlerinde görevli, 1\'i firari 37 darbeci askerin de aralarında bulunduğu 43\'ü tutuklu 47 sanığın yargılanması Muğla 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. 12 günlük aranın ardından bugün başlayan duruşma öncesi özel hareket polisleri çatılarda konuşlanırken, Çevik Kuvvet tarafından da çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı. Yoklamayla başlayan duruşmada, Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ\'dan söz alarak ayağa kalkan Albay Murat Dağlı, \"Özcan Karacan (pilot yarbay) iddianamede geçen radara yakalanmama hususunda bir takım sistemlerin kapalı tutulması hususunda bize talimatı veren kişidir. Bu şahıs burada dinlenmelidir. Ankara\'da verdiği ifadesinde çarşamba günü gece yarısı ve perşembe sabahı İzmir\'e gelerek Zeki Göçmen (albay) ve benimle görüştüğünü beyan etmiştir. İçerik konusunda herhangi bir açıklama yok. Bizim açımızdan bu beyanlar dosyaya yeni bir boyut kazandırmıştır. Karacan\'ın huzurunuzda savunması alındıktan sonra ben de esas hakkında savunma yapmak istiyorum. Savunmamı hazırlamak için avukatımla yeterince görüşme fırsatı bulamadım. Süre verilmesini istiyorum\" dedi. SAVUNMA HAKKINDAN VAZGEÇTİKLERİNE OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLDİ Sanık Yüzbaşı Özay Cödel de avukatı ile yeterince görüşemediğinden esasa ilişkin savunma yapabilmek için ek süre istedi. Mahkeme Savcısı Ali Cenk Düzgün, \"Bu taleplerin davayı uzatmaya yönelik olduğundan ayrı ayrı reddine karar verilmesini talep ederiz\" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Murat Dağlı yönünden ilk kez dosyaya vekalet sunan Avukat Ayten İzmirli\'ye 15 günlük savunma süresi, gerekse barodan atanan müdafile verilen süre ve Özay Cödel\'in de esas hakkındaki savunmalarının alınmaya başlandığı 10 Ağustos tarihinden geçen süre göz önünde bulunduğunda sanıklara yeteri kadar süre tanındığı, buna rağmen esas hakkında savunmalarını hazırlayamadıkları, talepleri duruşmayı uzatmaya yönelik olduğu değerlendirdiğini belirtti. Mahkeme heyeti, ardından sanıkların esas hakkında savunmalarını hazırlamak için kendilerine yeniden talep verilmesi yönünde ayrı ayrı reddine, esas hakkında savunmalarını yapmama halinde savunma hakkından vazgeçtikleri yönünde uyarılmalarına oy birliğiyle karar verdi. SANIK AVUKATINA UYARI Bunun üzerine sanıkların avukatı Ayten İzmirli de \"Tarafıma süre verilmedi. Mazeretlerim neden kabul edilmedi? UYAP\'tan çıkartıldım\" dedi. Mahkeme Başkanı Emirşah Baştoğ, \"Aynı hususta konuşmaya devam etmeyin. Bu şekilde duruşma adabı ile intizamına aykırı davranıyorsunuz. Sizi duruşma inzibatına uymanız konusunda uyarıyorum. Aksi takdirde hakkınızda disiplin işlemi uygulanacak. Bu konuda sizi uyarıyorum\" dedi. Sanık Murat Dağlı da, \"Başkanım burada bütün hayatımız yargılanıyor. Askerlik hayatım boyunca emirlere uydum. Talimatı veren Özcan Karancan\'dır. Özcan\'ı bizden mi saklıyorsunuz? Hayatımda ilk kez hakim ve savcıyı burada gördüm. Adil yargılandığımı düşündüğüm zaman savunma yapacağım. Esas hakkında savunma yapmayacağım\" dedi. Sanık Özay Cödel de \"Başkanım, esas hakkında savunmamın bir kısmı hazır. Taleplerimiz oldu, bunları reddettiniz. Zamanı sizin vermeniz gerekiyor. Adil değil, acil yargılanma içerisinde olduğumu düşünüyorum. Şu an savunma yapmayacağım\" dedi. Mahkeme heyeti, Murat Dağlı ve Özay Cölen\'e yeterince süre verildiği, buna rağmen sanıkların esas hakkında savunma yapmak istemedikleri, adı geçen sanıkların esas hakkında savunma yapmaktan vaçgeçmiş sayılmalarına oy birliğiyle karar verdi. Duruşma yüzbaşı Haldun Gülmez\'in \'ByLock\' hakkındaki ilave savunması ile sürüyor.