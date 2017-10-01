(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı yeni doğan torununa Erzurum'dan hediye aldı

ERZURUM, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, dün Erzurum\'da açılışını yaptığı alışveriş merkezindeki bir bebek mağazasından, torunu Canan Aybüke Bayraktar için kıyafet ve ayakkabı aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Erzurum\'da il danışma meclisi toplantısının ardından merkez Yakutiye İlçesi\'nde inşaatı tamamlanan ve açılışını yaptığı alışveriş merkezindeki mağazaları gezdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bebek mağazasının önünde durdu. Mağaza görevlisine torunu için ne alabileceğini soran Erdoğan, daha sonra gezerek kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar\'ın geçen 13 Ağustos\'ta dünyaya getirdiği bebeği \'Canan Aybüke\' için kıyafet seçmeye başladı. Beyaz ve pembe renklerde tercih ettiği kıyafet ile ayakkabıları kucağına alan Erdoğan kasanın yolunu tuttu. Kasiyerin \"Hediyemiz olsun\" diyerek para almak istememesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Olmaz ödeyeceğim\" diyerek nakit para vererek ödemeyi gerçekleştirdi.