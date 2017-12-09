T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: İsrail, bir işgal devletidir (3)

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuşuyor

09 Aralık 2017 20:01

Haber-Kamera: Taner YENER - İdris TİFTİKCİ - İSTANBUL DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TİM-İnovasyon ve Girişimcilik Haftası kapanış töreninde konuşuyor. Erdoğan, Trump\'ın Kudüs kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Hiçbir ülke pazusuna güvenerek uluslararası hukuku yok sayamaz\" dedi. Erdoğan, \"İsrail, bir işgal devletidir. Şu anda polisiyle bütün oradaki gençleri, çocukları adeta terör estirerek vuruyorlar, F16\'larıyla Gazze\'ye saldırıyorlar. Bir taraftan Filistin\'e saldırıyorlar. Niye? Ben güçlüyüm\" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

HaberKamera Taner YENERTİFTİKCİDHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan TİMİnovasyonGirişimcilik HaftasıErdoğan Trump KudüsCumhurbaşkanı ErdoğanErdoğanF16BirFilistinNiyeBen

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24