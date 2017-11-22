(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan,İSEDAK toplantısında konuştu (1)

Gülseli KENARLI -Taner YENER/İSTANBUL,(DHA) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi\'nde düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği (İSEDAK) Daimi Komitesi\'nin 33. toplantısında konuştu. \"İslam dünyası olarak son yıllarda gerek ekonomik, gerekse siyasi ve sosyal açıdan oldukça sancılı bir süreçten, kelimenin tam anlamıyla fitne döneminden geçtiğimiz aşikardır\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Asırlar boyunca ilim, irfan ve hikmet yolcularının merkezleri olan şehirlerimiz maalesef bugün yıkımla, acıyla, gözyaşıyla kıvranıyor. Sadece sakinlerine değil dünyanın dört bir ucundan mazlumlara eman yurdu olmuş beldelerimizden; bugün çocuklarının cansız bedenlerine sarılan annelerin feryatları yükseliyor\" ifadesini kullandı. \"BÖLGEMİZİ KAN GÖLÜNE DÖNÜŞDÜRDÜĞÜNÜ HEPİMİZİ GÖRÜYORUZ\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"DEAŞ, El-Kaide, Boko Haram, YPG, FETÖ gibi katil sürülerinin, Suriye\'den Irak\'a, Yemen\'den Libya\'ya kadar tüm bölgemizi büyük bir kan gölüne dönüştürdüğünü hepimiz görüyoruz. Ancak sahne önündeki figüranlar perde arkasındaki asıl aktörleri, asıl senaristleri görmemize engel olmamalıdır\" dedi. \"ÇATIŞMALI, KAVGALI BİR TOPLUMSAL YAPI HEDEFLENİYOR\" Erdoğan, \"İslam dünyasının birliğini, beraberliğini, zenginliklerini, hepsinden önemlisi istikbalini yok etmeye yönelik kirli bir senaryo uygulanıyor. Kimi zaman etnik, kimi zaman dini, kimi zaman da mezhebi farklılıklar kaşınarak İslam toplumları içerden çökertilmeye çalışılıyor. Müslümanlar arasındaki fay hatları derinleştirilerek, enerjileri iç çatışmalarla tüketilmek isteniyor. Komşunun komşuyu, kardeşin kardeşi, Ali\'nin Ömer\'i hasım gördüğü; daha da kötüsü ötekileştirdiği, çatışmalı, kavgalı bir toplumsal yapı hedefleniyor. Açıkçası Batı kendi tarihinde ne kadar hastalıklı unsur varsa hepsini de İslam dünyasına ihraç ederek geleceğini garanti altına almaya çalışıyor\" diye konuştu. \"BATI\'NIN GERÇEK YÜZÜNÜ GÖSTERDİ\" \"Suriye\'de, 7 yıldır yaşanan vahşete karşı sergilenen kayıtsızlık, sınır kapılarında mültecilere maruz görülen insanlık dışı muameleler, Arakan\'daki soykırıma tepkisizlik, Batı\'nın gerçek yüzünü gösterdi\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Demokrasi, insan hakları ve özgürlükler gibi değerlerin yerini giderek daha fazla İslam karşıtlığı, Neo-Nazism ve ırkçılık almaya başladı. Bu listeyi olabildiğince uzatmak mümkündür. Kardeşlerim karşımızdaki bu tablo karşısında şu soruları samimiyetle kendimize sormamız gerektiğine inanıyorum; İslam ülkelerinin Batı\'ya verdikleri yüzlerce milyar dolarlık silah siparişlerinin gerçek kazananları kimlerdir? Buradan kim kazanıyor? Her gün beş kez aynı kıbleye yönelen kardeşlerin kimi zaman köken, kimi zaman mezhep, kimi zaman ideolojik farklılıklar üzerinden birbirlerine düşman edilmeleri kimlerin işine yarıyor? Ülkelerimizin yeniden yapay sınırlarla parçalanması aslında kimlerin işine geliyor? Bu sorulara verilecek hasbi cevapların bize yeni bir perspektif kazandıracağına, meselelere daha farklı yaklaşmamıza vesile olacağına inanıyorum. Bunu başardığımızda hem tuzakları bozacak hem de birilerinin bizim kaynaklarımız üzerinden palazlanmasının önüne geçeceğiz. Müslümanlar kendilerine biçilen rolü sorgusuz sualsiz kabul edemez. İstikballerinin iç çatışmalarla karartılmasına rıza gösteremez, göstermemelidir. Kimler tarafından ortaya çıkartıldığı, beslendiği, büyütüldüğü artık tüm çıplaklığıyla ortaya çıkmış bu katil sürülerinin İslam düşmanlığının aracı yapılmasına seyirci kalamayız. Terör örgütlerinin eylemleri üzerinden tüm Müslümanların töhmet altında bırakılması, bu bahaneyle en temel haklarının dahi gasp edilmesi gerçek niyeti ele veriyor\"