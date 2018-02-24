(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmini yaptı

Ferhat DERVİŞOĞLU REYHANLI(Hatay),(DHA) 11 bin adet mozaik taşı ile Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın resmini yaptı HATAY\'ın Reyhanlı ilçesinde mozaik ustası Mervan Altınorak toplamda 11 bin adet mozaik taşı ile Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın resmini yaptı. Mervan Altınorak, 33 günlük sürede tamamladığını söylediği Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan resmi Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a sunmak istediğini belirtti. Altınorak, 11 çeşit kırmızı olmak üzere 20 ayrı renkte mozaik taşı kullandım. 33 günde tamamladım ve toplamda 11 bin adet mozaik taşı kullanarak Türk Bayrağı, Cumhurbaşkanlığı forsu ve Cumhurbaşkanımız Erdoğan\'ın resmini yaptım. Cumhurbaşkanımıza takdim etmek istiyorum dedi.