(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Metro açılışında Ataşehir açıklaması (3)

* Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP\'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş; Man Adası, Man Adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası... Man kafa bunlarla iyi yatıp kalktı.\" \"Ataşehir\'i zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek\" * Başbakan Yıldırım, \"Bu hattı yaparken İstanbul\'un tarihi hazinelerini de gün ışığına çıkardık, bunlar biraz zaman aldı. Gecikmenin sebebi bu. Sürücüsüz olan bu hattın testleri de zaman aldı\" Haber: Gülseli KENARLI - İhsan YALÇIN - Kamera: Güven USTA / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP\'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş; Man Adası, Man Adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası... Man kafa bunlarla iyi yatıp kalktı\" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Üsküdar Meydanı\'nda Üsküdar-Ümraniye Metro Hattı Açılış Töreni\'ne katıldı. Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"İstanbul\'un 1994 yılında Belediye Başkanı seçildiğimizdeki haliyle bugünkü halini karşılaştıran herkes aradaki bariz farkı görecektir. Tabi kalbi, gözü, kulağı mühürlü olanlar hariç. Onlara ne yapsak, ne desek, neyi göstersek faydasız. Ümraniye çöplüğünü biliyorsunuz değil mi? Ümraniye Hekimbaşı çöplüğü patladığında ne olduğunu biliyoruz değil mi? Biz geldik böyle bir şey kaldı mı? Hamdolsun milletimiz de aradaki farkı çok iyi biliyor\" dedi . \"EKSİKLERİMİZ YOK MU? TABİKİ VAR\" \"Eksiklerimiz yok mu? Tabiki var. Hatta bazı yanlışlar yapılmadı mı? Elbette yapıldı\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Fakat İstanbul\'a yapılan hizmetler yanında bunları konuşmak bile abesle iştigaldir. Biz hepsinin farkındayız. İnşallah hepsini de telafi edeceğiz. Çünkü biz İstanbul\'u seviyoruz. Çünkü biz İstanbul\'u aşkla seviyoruz. Hem de öyle bir aşkla seviyoruz ki bin yıl ömrümüz olsa her gününü, her anını bu şehre hizmete geçirmek isteyecek kadar çok seviyoruz\" diye konuştu. \"MEYDANI, SOKAKLARI KAOSA SÜRÜKLEMEK İSTEYENLERE BIRAKMADIK\" Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: \"Meydanı, sokakları kaosa sürüklemek isteyenlere bırakmadık. Meydanı bugün Amerika\'ya taşınmış olarak sahte dosyalarla ülke yönetimini ele geçirmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı çukurlar kazarak vatanımızı bölmeye çalışanlara bırakmadık. Meydanı güney sınırlarımızın ötesindeki oyunu topraklarımıza taşımaya kalkanlara bırakmadık. Hiç birinde başarılı olamayınca darbeyle istiklalimize ve istikbalimize kast edenlere de bu meydanı bırakmadık. Şimdi silahla, kumpasla başaramadıklarını ekonomiyle gerçekleştirmeye çalışanlara da bu meydanı bırakmıyoruz.\" \"DAHA ÇOK ŞEYLER GELECEK\" \"Bu ülkenin ekmeğini yiyip, suyunu içip de bu ülkenin düşmanlarına onların değirmenlerine su taşıyanlara, milletimiz sandıkta 2019 Mart\'ında ve 2019 Kasım\'ında gereken cevabı verecektir\" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Ana muhalefet partisini ana hıyanet partisi haline getirenlere CHP\'nin kendi seçmenlerinin de en kısa sürede gereken cevabı vermesini bekliyorum. Yalnız bu ara bir şeyi iyi ezberlemiş; Man Adası, Man Adası. Herhalde bu man kafa olmaktan kaynaklanıyor. Yatıyor kalkıyor Man Adası... Man kafa bunlarla iyi yatıp kalktı. Onun için de orayı iyi ezberledi. Son bütçe müzakerelerinde baktım sürekli bunu zikretti. Ataşehir\'i zaten arkadaşlarımız sağ olsun en güzel şekliyle ortaya koydular. Daha çok şeyler gelecek. Çünkü bunların karakterinde bu var, yapısında bu var\" şeklinde konuştu. \"BUNLAR AMERİKA\'DAKİ KUMPAS DAVALARIYLA MEŞGUL\" Erdoğan, \"Biz burada yatırımlarla meşgul olurken, bunlar Amerika\'daki kumpas davalarıyla meşgul. Oralara dosya taşıyorlar. Kim için dosya taşıyor; Amerika için, FETÖ için. Ama milletimiz bunları affetmeyecek. Terör örgütünü değil de terör örgütüne yapılan operasyonları eleştirenleri milletimiz unutmayacak. Yurtdışındaki tüm platformlarda ülkemizi şikayet edenleri, görüştükleri herkese Türkiye\'yi kötüleyenleri milletimiz affetmeyecek. 2019 işte bu hesaplaşmanın sandık başında yapılacağı tarihi bir yıl olacaktır\" ifadesini kullandı. \"YANLARINA KAR KALMACAKTIR\" Cumhurbaşkanı Erdoğan, \"Türkiye, Suriye\'deki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye, Irak\'taki mücadelesinden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye, Avrupa Birliği\'nin kendisine yönelik haksız, adaletsiz, saygısız tavırlarına karşı yürüttüğü mücadeleden asla vazgeçmeyecektir. Türkiye, NATO\'da, Amerika\'da karşı karşıya kaldığı iki yüzlülükleri asla unutmayacaktır. Cumhuriyetimizin kurucusunu ve şahsımı tatbikatlarında düşman olarak gösterecek kadar zıvanadan çıkanların yaptıkları elbette yanlarına kar kalmayacaktır\" ifadelerini kullandı. \"BÜTÜN PROJELERİ HAYATA GEÇİRİYORUZ\" Başbakan Yıldırım ise, \"İstanbul dünyanın gözbebeği. İstanbul\'a yapılan hizmetlerin hepsinin karşılığını İstanbul veriyor. Türkiye bir yandan 15 yıldır terörle, vesayetle, darbe girişimiyle mücadele ederken; diğer yandan da Allah\'a şükür milletimizin, insanımızın arzu ettiği bütün projeleri hayata bir bir geçiriyoruz. Bölünmüş yollar, köprüler, viyadükler, tüneller, hızlı trenler, modern havaalanları, şehir hastaneleri daha neler neler? Bütün bular milletimiz, sizler ve İstanbul için\" dedi. \"Bu hat biraz gecikti\" diyen Yıldırım, \"Bu hattı yaparken İstanbul\'un tarihi hazinelerini de gün ışığına çıkardık, bunlar biraz zaman aldı. Gecikmenin sebebi bu. Sürücüsüz olan bu hattın testleri de zaman aldı\" şeklinde konuştu.