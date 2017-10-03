(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İsviçre Büyükelçisi Paravicini'den güven mektubu
ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda kabul etti
03 Ekim 2017 20:44
ANKARA, (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İsviçre Büyükelçisi Dominique Paravicini\'yi Cumhurbaşkanlığı Sarayı\'nda kabul etti.
İsviçre Büyükelçisi Paravicini, kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan\'a güven mektubunu sundu.
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