(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı(1)
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Beştepe'de resmi törenle karşıladı
06 Ekim 2017 18:41
ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'yu Beştepe\'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro başbaşa görüştü.
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