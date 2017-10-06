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Politika

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'yu resmi törenle karşıladı(1)

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu Beştepe'de resmi törenle karşıladı

06 Ekim 2017 18:41

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro\'yu Beştepe\'de resmi törenle karşıladı. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro başbaşa görüştü.

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