T24 LogoT24 Logo
Politika

(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Konya'ya geldi

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ-Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya'ya geldi

28 Ekim 2017 18:22

Mehmet Kayhan YILDIZ-Hasan DÖNMEZ-Muammer ŞEN/KONYA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Konya\'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberinde Başbakan Yıldırım ile birlikte toplu açılış töreni, miting ve partisinin İl Danışma Meclisi toplantısına katılmak için özel uçakla Konya\'ya geldi. Erdoğan\'ın uçağına Konya semalarında 3\'üncü Ana Jet Üs Komutanlığı\'na bağlı iki F-16 savaş uçağı eşlik etti. Konya Havalimanı\'na inen Erdoğan ve Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı\'na ait otobüsle alandan ayrılıp, ilk olarak Konya Valisi Yakup Canbolat\'ı ziyaret etti. Erdoğan ve Yıldırım\'ın geçiş güzergâhlarında geniş güvenlik önlemi alındı. Havadan ise polis ve askeri helikopterle kontroller yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, valilik ziyaretinin ardından Mevlana Meydanı\'nda düzenlenecek olan toplu açılış töreni ve mitinge katılarak halka seslenecek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mehmet Kayhan YILDIZHasan DÖNMEZMuammerDHA CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip ErdoğanBaşbakan Binali Yıldırım KonyaCumhurbaşkanı ErdoğanBaşbakan YıldırımDanışma MeclisiErdoğanAna JetKomutanlığıF16 savaşKonya

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24