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(Görüntülü Haber) Cumhurbaşkanı Erdoğan Ukrayna’da resmi törenle karşılandı

Sonat Kerem, Kiev, 9 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nin 6

09 Ekim 2017 18:31

Sonat Kerem, Kiev, 9 Ekim, (DHA)- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli Stratejik Konseyi’nin 6. toplantısı vesilesiyle resmî ziyaretini gerçekleştirmek üzere Ukrayna’nın başkenti Kiev’e geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Kiev Boryspil Uluslararası Havalimanına varışlarında, Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Olena Zerkal, Kiev Belediye Başkan Yardımcısı, Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi, Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Müdürü Olga Çubrikova, T.C. Kiev Büyükelçimiz Yönet Can Tezel ve Eşi Ave Brigader Tezel’in yanısıra AGİT Gözlem Grubu Başkanı Büyükelçi Ertuğrul Apakan ile Büyükelçilik görevlileri karşıladı.

Kiev’deki temaslarını tamamladıktan sonra resmî ziyarette bulunmak üzere Sırbistan’a geçecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Millî Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba eşlik ediyor.


 

Havalimanından Kiev Zafer Meydanı\'na geçen Erdoğan, burada Meçhul Asker Anıtı\'na çelenk bıraktı.


 

Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Başkanı Petro Poroşenko tarafından Devlet Başkanlığı İdaresi\'nde askeri tören ile karşılandı.  Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Poroşenko’nun baş başa ve heyetler arası görüşmelerinin ardından, Türkiye-Ukrayna Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi’nin altıncı toplantısına geçilmesi bekleniyor.

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